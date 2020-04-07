لكسر ملل الحجر المنزلي.. ارتداء الفساتين الفاخرة لإلقاء القمامة!

عادةً ما تكون مهمة إخراج القمامة أمرًا مزعجًا ومقلقًا لدى البعض، ولكن في الوقت الراهن باتت وسيلة تسلية يسعى البعض الى استغلالها من أجل كسر ملل الحجر المنزلي المفروض على أغلب دول العالم للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وفي هذا الإطار، بدأت المواطنة الأسترالية "دانييل أسكيو" بتنفيذ تحدٍ جديد يُعرف بإسم "Bin Isolation Outings" الّتي تقوم على ارتداء النّاس ملابس رسمية وفاخرة لإخراج القمامة فحسب.

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وشاركت "دانييل"، التي تعيش في كوينزلاند بأستراليا، صورة لنفسها وهي ترتدي فستانًا أزرق اللون ولامعًا لتلقي القمامة خارج منزلها.

وقد ألهمت هذه الفكرة العديد من الأشخاص الّذين تشجّعوا لقبول التحدّي والإنضمام إلى مجموعة أنشأتها "دانييل" على فيسبوك، حيث راح الجميع يتشاركون الصّور وهم يرتدون الثياب الفاخرة والفساتين وقد زيّن البعض صناديق القمامة أيضًا.

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وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت عشرات الصور لمواطنين أستراليين يرتدون ملابس تنكرية، وبعضهم يرتدى بدل ويخرجون بكامل أناقتهم لإلقاء القمامة فى الصندوق بسبب الملل.

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