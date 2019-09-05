للمشاركة بشعائر دينية.. أميركية تخبئ رضيعًا داخل حقيبتها في مطار بالفلبين

ألقت قوات الأمن في مطار "نينوي أكوينو" الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا القبض على امرأة أميركية خبأت طفلًا رضيعًا داخل حقيبتها المحمولة.

وقال المتحدث باسم مكتب الهجرة أن المشتبه فيها تبلغ من العمر 43 عامًا وكانت على وشك الصعود على متن طائرة إلى الولايات المتحدة دون أن تتمكن من تقديم وثائق سفر للرضيع.

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وأوضح بأن شركة الطيران سلمت المرأة إلى سلطات المطار، التي اكتشفت أنها وضعت الطفل داخل حقيبة مربوطة حول خصرها وأخرجته فقط بعد المرور من قسم التفتيش الخاص بسلطات الهجرة.

وقال مابولاك: "كان الرضيع مخبأ في حقيبة حزام ضخمة، ولم تعلن المرأة عن مرافقته لها أو تظهره لمفتش الهجرة، ونعتقد أن الرضيع هو طفل فلبيني وعمره نحو أسبوع".

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وقال رئيس قسم عمليات الموانئ في مكتب الهجرة "جريفتون ميدينا"، إن المشتبه بها قالت إنها عمة الرضيع.

وتابع: "قالت إنها كانت تنقل الرضيع إلى الولايات المتحدة لتلقي التطعيمات والمشاركة في بعض الشعائر الدينية".

وبموجب القوانين الفلبينية، يتعين استخراج تصاريح سفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من إدارة الرعاية الاجتماعية من أجل سفرهم بمفردهم أو مع مرافقين غير آبائهم.

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