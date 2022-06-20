ليس قطة أو كلب .. سعودية تربي جمل كحيوان أليف داخل منزلها

يهوى الكثيرون تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم كالقطط والكلاب لتضفي البهجة والسعادة لديهم ولأفراد أسرتهم، لكن البعض يحاول الخروج عن المألوف بتربية حيوانات غربية لم نعتد أن نراها تتجول بين أرجاء المنزل مثل تربية جمل .

في السعودية، قررت فتاة تربية صغير الجمل، والذي يطلق عليه اسم "حوار"، داخل منزلها والتعامل معه وكأنه حيوان أليف يكبر بالقرب منها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل في السعودية عبر موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو يُظهر الجمل الصغير وهو يتجول في أرجاء المنزل محاولًا أن يخطو بخطوات ثابتة على أرضية المنزل الخشبية.

وأوضح الحساب بأن صاحبة الجمل، فتاة صغيرة قررت تربيته في منزل عائلتها بعدما تعلّقت به وأحبته.

فتاة تربّي "حوار" في منزلها، بعد أن أحبّته وتعلّقت فيه 🐪!

شاركونا رأيكم 👀 #نادي_الإبل pic.twitter.com/fMDeDz1tdq — نادي الإبل (@CamelClub) June 18, 2022

ووجه حساب نادي الإبل سؤالًا لدى متابيعه حول رأيهم في قرار الفتاة وذويها بتربية الجمل الصغير داخل منزلها.

وتفاوتت آراء النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بين مؤيدٍ لتربية الجمل داخل المنزل ومعارض له، إذ أبدى البعض إعجابهم بمنظر الحيوان الصغير اللطيف، وأثنوا على فكرة تربيته في المنازل بدلًا من القطط والكلاب.

في المقابل انتقد البعض إبعاد الجمل عن بيئته الصحراوية التي يجب أن يتواجد فيها والتي هيئة الله أن يعيش فيها فخلق خفه بطريقة تساعده على السير على الرمال الصحراوية الناعمة.

وطالب عدد من المعلقين بإعادة الجمل إلى بيئته الصحراوية التي ينتمي لها كي ينمو نموًا صحي وطبيعي بين أقرانه من الجمال.

حوار صغير جمل

يذكر أن الحُوار بضم الحاء، (الجمع:حِيرْان) هو ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يُفطم ويُفصل.

يولد الحوار بدون قواطع مع وجود أضراس على الفكين وتظهر القواعد على الفك السفلي بعد حوالي أسبوعين من الولادة.

ويُقدر طول الوليد بحوالي 90 سنتمترًا ويصل متوسط وزن المولود حوالى 36 كجم بمتوسط (26-45 كجم) وعادة لا يختلف وزن المواليد الذكور عن الإناث بدرجة كبيرة وتلتحق الناقة وحوارها بالقطيع بعد اليوم الثالث، ولهذا الوليد القدرة على الوقوف على قدميه من بعد مرور ساعتين تقريبًا، كما أنه يرضع من أمه اللبن لمدة عام كامل.