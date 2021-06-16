لينا قيشاوي تتعرض للإغماء على الهواء مباشرة… والجمهور: حامل؟

فوجئ متابعو برنامج "هذا الصباح" على قناة الجزيرة القطرية بإغماء الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي على الهواء مباشرة

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت لينا تروي تنقل تقريرًا صحفيًا حول أحد الفيروسات المنتشرة في الهند بدأت تظهر عليها أعراض التعب حتى أنها عجزت عن ذكر اسم الفيروس.

وخلال لحظات، بدأت لينا تشعر بصعوبة بالتنفس والكلام وهو ما دفع زميلها في تقديم الحلقة أخذ الحوار نحوه والإشارة لمن خلف الكواليس لتقديم المساعدة للينا.

وبعد انتشار مقطع الفيديو، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي التساؤل حول وضع لينا الصحي حيث رجح بعض المغردين بأن التعب الذي شعرت به هو من أعراض الحمل فيما رجح القسم الآخر منهم أنه ناجم عن التعب والإرهاق.

وطالب متابعو لينا منها أن تطمئنهم عن صحتها لتخرج بمقطع فيديو توضح فيه حقيقة ما جرى.

وقالت لينا في الفيديو: "أنا بخير لا تقلقوا، كل ما في الأمر هو أن الأمر صعب، الوقوف في الاستديو مع بعض أعراض التعب، كان علي أن أرتاح وعدم الضغط على نفسي".

من هي لينا القيشاوي؟

اسمها الكامل: لينا صفوان خليل قيشاوي

إعلامية فلسطينية تعمل في قناة الجزيرة، ومقدمة برنامج الجزيرة في هذا الصباح.

ولدت لينا قيشاوي في 31 أغسطس/آب عام 1992م في مدينة ألماتي في قازاخستان.

عملت لينا كمقدمة لبرنامج الله يصبحكم بالخير في قناة الفلسطينية.

عائلتها ودراستها

ولدت لينا لأب فلسطيني الأصل من بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، وأم ذات أصول روسية، ودرست في مدرسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية وحصلت في الثانوية العامة على مجموع (80.7) بالفرع العلمي، مما أهّلها لدخول جامعة بيرزيت وتخرجت منها عام 2015م بتخصص التغذية والحمية.

مسيرتها الفنية وشهرتها

تعتبر لينا من الإعلاميّات الفلسطينيّات، حيث عملت لدى قناة الفلسطينية التي يمتلكها ماهر شلبي الإعلامي الفلسطيني الذي يستقطب الوجوه الشابة أمثال لينا ويدفع بها ويقدمها من خلال القناة، ولينا كانت إحدى هذه الوجوه، وحاليًا لينا تعمل لدى قناة الجزيرة ومقرّها قطر.

خطوبة لينا قيشاوي

خاضت لينا القيشاوي تجربة خطوبة استمرت لمدة قصيرة ولم يُكتب لها النجاح مع الفنان الفلسطيني محمد عساف، الذي حصد لقب أراب أيدول بموسمه الثاني، ليعلن بعدها عن انفصالهما، دون الكشف عن الأسباب.

زواج لينا قيشاوي

احتفلت لينا قيشاوي في شهر أبريل الماضي بدخولها القفص الذهبي دون الكشف عن هوية زوجها.