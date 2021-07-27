مئات القردة الجائعة تجتاح شوارع تايلند وترعب السكان بحثًا عن الطعام

فوجئ أهالي مدينة لوبوري التايلندية بمئات القردة الجائعة والغاضبة تجتاح شوارعهم وتصطدم بالسيارات والشاحنات بحثًا عن الطعام.

وأدى شجار عنيف بين القردة على الطعام إلى إعاقة حركة المرور في أحد الشوارع الرئيسية للمدينة الواقعة وسط تايلاند لمدة أربع دقائق قبل أن فض النزاع بينهم بطرد أحد القردة.

وقال شاهد عيان يدعى "خون إيتيفات" لوسائل إعلام محلية: "كنت أسمعهم يصيحون ويصرخون، ثم ركضوا إلى الطريق وبدأوا في المصارعة".

وتشهد مدينة لوبوري صراعًا عنيفًا بين مجموعتين من القردة إحداها تعيش في معبد مدمر، بينما تعيش المجموعة الثانية في سينما مهجورة.

وقال الطبيب البيطري "سوباكارن كايوشوت" لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "لقد اعتادوا أن يقوم السائحون بإطعامهم. ولكن مع رحيل السياح بسبب جائحة كورونا، أصبحوا أكثر عدوانية".

وتابع: "القردة تغزو المباني ويجبرون الناس على الفرار من منازلهم".

وحاول المسؤولون في المدينة أيضًا التحكم في عدد القرود من خلال طرح برامج التعقيم الشامل لكن الخطط بائت بالفشل.