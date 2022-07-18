مادة سامة في سكيتلز .. هل تعد غير صالحة للاستهلاك البشري ؟

تواجه شركة "مارس المتحدة - Mars, Incorporated" الأمريكية دعوى قضائية أقامتها سيدة تدعي عثورها على مواد سامة في سكاكر " سكيتلز - Skittles " الشهيرة وبأنها "غير صالحة للاستهلاك البشري"؟

ورفعت السيدة جينيل تيمز دعوى قضائية في إحدى محاكم مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الخميس الماضية، تدعي فيها بأن حلويات سكيتلز تحتوي على "مستويات مرتفعة" من مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم (TiO2) التي تُستخدم في تلوين وصبغ الطعام.

وتدعي السيدة جينيل في الدعوى القضائية بأن الشركة المعنية على علم منذ فترة طويلة بالمشاكل الصحية التي تسببها مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم ووعدت بالتخلص التدريجي من استخدامها في تصنيع منتجاتها في 2016 لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وتضمنت أوراق المحكمة إثباتات أن فرنسا حظرت مادة ثنائي التيتانيوم في عام 2019، وهو ما دفع الشركة إلى التصريح حينها بأنها ستتبع الإجراء ذاته لكنها لم تثبت ذلك.

لكن وفقا للدعوى، فإن "الشركة زعمت بشكل لا يصدق أن الألوان الاصطناعية لا تشكل مخاطر معروفة على صحة الإنسان أو سلامته، وبذلك أخفى المدعى عليه عن المستهلكين معلومات مادية كان يعرفها".

وتشير الدعوى إلى أن "الشركة تطبع قائمة مكونات الحلوى بأحرف صغيرة جدا على الجزء الخلفي من منتجاتها، بحيث تصبح قراءتها أكثر صعوبة".

الشركة الأمريكية تعلق

من جهتها، أصدرت شركة مارس المتحدة - Mars, Incorporated بيانًا جاء فيه: "على الرغم من أننا لا نعلق على الدعوى القضائية، إلا أن استخدامنا لمادة ثنائي أكسيد التيتانيوم يتوافق مع لوائح إدارة الغذاء والدواء".

هل يتم حظر سكيتلز في السعودية

وبعد تداول أنباء القضية المرفوعة ضد شركة "مارس المتحدة - Mars, Incorporated" الأمريكية، تسائل المستهلكون في المملكة العربية السعودية عما إذا ستقوم السلطات بحظر بيع منتجات سكيتلز الشهيرة في الأسواق السعودية أم لا.

وفي ردها على تغريدة في "تويتر"، يطلب صاحبها بمنع هذه الحلوى في السعودية، جراء دعوى قضائية ضد شركة "مارس"، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية: "مرحبا بك..تؤكد الهيئة أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي، وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع دخول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة".

سكيتلز

سكيتلز Skittles هي ماركة حلويات تكون علي حبيبات ذات نكهات مختلفة، تنتجها وتسوقها حاليًا شركة ريغلي، وهي فرع من شركة مارس المتحدة.

ثنائي أكسيد التيتانيوم

ثنائي أكسيد التيتانيوم أو أكسيد التيتانيوم الرباعي تيتانيا هو أكسيد يتكون طبيعياً للتيتانيوم، وله الصيغة الكيميائية TiO2.

يعد ثنائي أكسيد التيتانيوم مادة معروفة بسبب استخداماته الكثيرة ومنها:

الدهان

واق من الشمس

تلوين الطعام (يكون له رقمE171).

تأثيره ثنائي أكسيد التيتانيوم على الصحة

توصلت دراسات إلى أن الصبغة الحافظة "إي 171 - E171" الموجودة في الكثير من الأطعمة المصنعة تدمر الفلورا (البكتيريا) المعوية، مما يؤدي إلى التهابات مزمنة في الأمعاء قد تنتهي بسرطان القولون أو المستقيم وأمراض أخرى.

يندر أن تخلو مادة غذائية مصنعة من الصبغة الغذائية "إي 171"، إذ يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة مثل الجبن أو الحلويات، بل يمتد استخدامها إلى مواد التجميل وبعض الأدوية.

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