مانويل نوير يكشف إصابته بسرطان الجلد في الوجه

كشف قائد فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم مانويل نوير عن خضوعه لثلاث عمليات جراحية قبل أشهر بعض تشخيص إصابته بسرطان الجلد.

ولم يحدد نوير (36 عامًا) في تصريحه لصحيفة "بليد" الألمانية الإطار الزمني لتشخيصه بسرطان الجلد أو تاريخ خضوعه للعمليات الجراحية الثلاث إلا أنه شوهد وهو يضع رقعة على وجهه عدة مرات كما لاحظ جمهوره وجود ندبة بجوار أنفه.

مانويل نوير

وأكد نوير في تصريحه أن المرض لم يؤثر على أداءه الرياضي وبأنه يشارك بشكل طبيعي في المباريات، لكن إصابته بسرطان الجلد دفعه لإطلاقه مجموعته الخاصة للعناية بالبشرة، تحمل اسم Newkee، والتي تعاون فيها مع مواطنته لاعبة التنس "أنجليك كيرير" التي شُخصت هي الأخرى بالمرض ذاته.

وذكر نوير أن اللاعبين تحديدًا يمضون ساعات عدة في التدريب تحت أشعة الشمس، وهو ما يستدعي استخدام مستحضرات فعّالة تقيهم من أشعة الشمس الحارقة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالبشرة وعدم تجاهل الأمر.

وقال خلال إطلاقه مجموعة Newkee: "أنا وأنجليك لدينا تاريخ من الأمراض الجلدية، فقد شُخصت أنجليك بفرط التصبغ المرتبط بالشمس، أما أنا فقد شُخصت بسرطان الجلد في وجهي، وهو ما فرض علي أن أخضع لثلاث عمليات جراحية”.

مانويل نوير وأنجليك كيرير

كما نشر نوير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" للإعلان عن مجموعته الجديدة Newkee للعناية بالبشرة بالتعاون مع أنجليك.

يذكر أن نوير يستعد للعودة إلى المستطيل الأخضر بعد تعافيه من إصابة في الكتف أبقته خارج الملاعب منذ أوائل أكتوبر، ومن المتوقع أن يلعب في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني.

كما يستعد نوير للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وأن يكون ضمن قائمة المنتخب الألماني في المونديال، التي المدير الفني للمنتخب الألماني هانزي فليك في العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

كما يأمل نوير أن يلعب مع منتخب بلاده في بطولة الشتاء التي ستنطلق في 20 نوفمبر.