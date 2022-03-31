بقيمة 15 مليون جنيه .. ما حقيقة سرقة مجوهرات الإعلامية جاسمين طه

تناقلت حسابات منوّعة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سرقة مجوهرات الإعلامية المصرية جاسمين طه والتي تُقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه مصري أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.

وذكرت هذه الصفحات بأن الإعلامية جاسمين تقدمت ببلاغ رسمي إلى شرطة القاهرة وأرفقته بفواتير وزعمت المسروقة.

لكن على ما يبدو أن هذه الأنباء غير صحيحة وهو ما دفع الإعلامية جاسمين للخروج في تصريح رسمي لتوضيح حقيقة تعرضها للسرقة.

وقالت جاسمين طه في تصريحات خاص لوسائل إعلام محلية في مصر: "الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع صحفية اليوم حول سرقة مجوهراتي، كاذبة، وليس لها أساس من الصحة".

وطالبت الإعلامية جاسمين الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أخبار مغلوطة، قائلة: "أتوسم من السادة الزملاء الصحفيين توخي الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها”.

وتوجهت جاسمين طه، بالشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها، أو من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا معها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.

يذكر أن الإعلامية جاسمين اكتسبت شهرة واسعة بعد تقديمها مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مواكب واحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

جاسمين طه

جاسمين طه هي ابنة العميد طه زكي، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق ووالدتها هي الإعلامية الراحلة سهير الإتربي.

درست جاسمين الاقتصاد وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية.

بدأت جاسمين حياتها المهنية في التلفزيون المصري كمراسلة، ثم مقدمة برامج، منها برنامج:

البيت بيتك

صباح الخير يا مصر

أوبرا شوو

ويك إند

وكذلك شاركت في تقديم برنامج نادي السينما

في يناير 2017 انضمت جاسمين طه لقناة DMC لتشارك في تقديم برنامج "السفيرة عزيزة"