ما حقيقة ضرب سياح خليجيين على يد أتراك في بورصة ؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية غضبًا عارمًا بعد تداول قيل بأنه يوثق لحظة اعتداء مواطنين أتراك على سياح خليجيين خلال تواجدهم في أحد الفنادق السياحية في تركيا.

وتحت عنوان "أتراك يقومون بمهاجمة السياح الخليجيين أثناء تواجدهم بالمسبح!" نشرت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشاجرة بين عشرات الأشخاص على حافة مسبح يقع داخل أحد الفنادق السياحية.

وأثار مقطع الفيديو استياء النشطاء الذين عبروا عن غضبهم من "الإساءة المتكررة" التي يتعرض لها "السائح العربي" في تركيا مؤخرًا خاصة مع ارتفاع عدد السياح الخليجيين رغم إنفاقهم آلاف الدولارات خلال تواجدهم هناك.

ما حقيقة ضرب سياح خليجيين من قِبل أتراك

كشفت وسائل إعلام محلية في تركيا أن المشاجرة وقعت في مدينة بورصة بين 15 سوري وعدد من المواطنين الأتراك.

وذكر موقع tele1 التركي أن سبب المشاجرة هو رفض سكان المبنى الأتراك السماح لـ 15 لاجئًا سوريًا بدخول المسبح الداخلي للمبنى المملوك لهم.

وزعمت الصحيفة بأن السوريين قاموا بركل الممتلكات الخاصة بسكان المبنى وهو ما استفز الأتراك ودفعهم إلى ضربهم والدخول في مشاجرة كبيرة.

وذكرت الصحيفة بأن المشاجرة وقعت تحديدًا في منطقة بورغاز بمنطقة مودانيا في مدينة بورصة التركية وبأن السوريين أرادوا دخول المسبح بعد أن زعموا أنهم أقارب أحد سكان المبنى.

وبينما كان سكان الموقع يدلون بأقوالهم في قسم شرطة مودانيا، بدأت الشرطة في البحث عن 15 سوري فروا من مكان المشاجرة.

مطعم الزوجة الثانية يثير جدلًا في عُمان

جسار الوادعي يشتم الذات الإلهية .. والسلطات السعودية تتدخل

السفيرة هند العتيبة تخطف الأنظار خلال مأدبة ماكرون للشيخ محمد بن زايد