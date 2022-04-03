ما حقيقة قتل الحكم الغامبي باكاري بعد مباراة الجزائر والكاميرون ؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وفاة الحكم الغامبي "باكاري جاساما" والذي عُرف عربيًا بعدما أدار مباراة الجزائر أمام الكاميرون في الملحق النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر متناقلو هذه الأنباء بأن الحكم الغامبي قتل على يد مشجعين في العاصمة الفرنسية باريس بعد ساعات من انتهاء المباراة والتهم التي وجهت له بتلقيه رشوة من المنتخب الكاميروني لمنع معاقبة لاعبه "لياندر تاوامبا" والذي دفع نظيره الجزائري عيسى ماندي بشكل واضح وأدى إلى لإعاقة الحارس الجزائري رايس مبلوحي، ومنعه من الإمساك بالكرة، مما أدى إلى تمكن اللاعب الكاميروني إيريك ماكسيم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22.

حسبي الله ونعم الوكيل فيك جاساما pic.twitter.com/OJxAkx2IMh — Hichem Coucou (@CoucouHichem) March 31, 2022

إلا أن مصدرًا مسؤولًا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أكد عدم صحة أنباء مقتل الحكم الزامبي بكاري جاساما على يد مشجعين في العاصمة الفرنسية باريس.

كما أكد المذيع واللاعب الدولي المصري السابق أحمد شوبير عدم صحة أنباء مقتل الحكم جاساما، طبقًا لما أفاد به مصدر مسؤول في "الكاف".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا تقدم فيه بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ما أسماه "التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى شاكر بالبليدة"، وطالب بإعادة المباراة "في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

وفي بيان رسمي نشر الخميس، احتج الاتحاد الجزائري على أداء الحكم، وطالب بـ"ضمان تحكيم نزيه". وأودعت الجزائر الطعن عبر البريد الإلكتروني للفيفا، وقد كلفت محاميًا أجنبيًا بإيداع النسخة الأصلية ومتابعة الإجراءات.

ووصف البيان إدارة الحكم بكاري غاساما بـ"الفاضح"، معتبرًا أنه "شوّه المباراة"، وطالبت بفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي وبقية الطاقم، على غرار الحكمَين المشرفين على تقنية الفيديو.

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