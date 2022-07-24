عزان آل سعيد يتخرج من ساندهيرست .. تعرف على ابن شقيق سلطان عمان

احتفلت سلطنة عمان بتخريج ولي عهدها ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وابن عمه السّيد عزان آل سعيد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة يوم أمس السبت، 23 يوليو 2022.

وحرص السلطان هيثم بن طارق وحرمه السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، المُلقبة بالسيدة الجليلة، على حضور هذا الحدث الهام والذي يأتي بعد 8 أسابيع من التدريب المكثف لدورة التكليف العسكرية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من مراسم حفل تخرج ولي عهد السلطنة والطلبة العمانيين بالكلية العسكرية العريقة بحضوره نجل سلطان عمان بلعرب بن هيثم، وسفير سلطنة عمان ببريطانيا، وعددًا من المسؤولين العمانيين.

وقد ضمت الدفعة 9 طلاب دوليين من سلطنة عمان والأردن والبحرين وكوسوفو، حيث تخرج من سلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد والسيد عزان بن قيس بن طارق آل سعيد.

السلطان هيثم بن طارق وحرمه السيدة عهد ونجلهما بلعرب في حفل تخريج ولي العهد ذي يزن وعزان آل سعيد

تخريج عزان بن قيس آل سعيد

ذكرت أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة أن السّيد عزان بن قيس كان من ضمن أوائل الخريجين .

وحظي ظهور عزان بن قيس آل سعيد العسكري على اهتمام النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن معلومات تعلق به.

من هو عزان آل سعيد

اسمه الكامل: عزان بن قيس آل سعيد.

والده هو قيس آل سعيد، المستشار السابق لدى السفارة العمانية في لندن.

ابن شقيق السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أحد خريجي أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

مناصب عزان آل سعيد

يرأس عزان بن قيس، حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية بالسلطنة.

اللجنة الأولمبية العمانية تهنئ عزان آل سعيد

هنأت اللجنة الأولمبية العمانية السيد عزان آل سعيد بمناسبة تخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للجنة على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة #اللجنة_الأولمبية_العمانية أن يتقدموا بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وصاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد نائب رئيس مجلس الإدارة بمناسبة تخرجهما من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية".

من هي زوجة عزان آل سعيد

لم يتم الكشف عن هوية زوجة عزان آل سعيد.

من هو قيس بن طارق آل سعيد

شقيق سلطان عُمان

المستشار السابق لدى السفارة العمانية في لندن

ترأس نادي "غلا وينتوورث للجلولف" بين عامي 1989 و2011.

أصل عائلة آل بو سعيد

العائلة الحاكمة في سلطنة عمان كما حكمت ذات السلالة زنجبار.

نشأت عائلة آل بو سعيد على يد أحمد بن سعيد البوسعيدي (1744-1783) الملقب بالمتوكل على الله (1744 م) مؤسس الدولة البوسعيدية في عمان.

ذي يزن يستعد لتخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية

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