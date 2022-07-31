"متى تتزوج .. مخالفة يُعاقب عليها القانون في السعودية"

كثيرة هي الأسئلة التي يتعرض لها العُزاب والعازبات من قِبل بعض الفضوليين الذين يرغبون في معرفة السبب الفعلي للامتناع أو عدم حصول الزواج بطرح سؤال " متى تتزوج " حتى وإن كان المانع خارج عن إرادتهم أو ينحصر تحت بند "القسمة والنصيب".

وعلى الرغم من أن صاحب السؤال الفضولي لا يتوقع إجابة محددة إلا أنهم يستمرون في طرح سؤال "متى تتزوج" أو "متى تتزوجين" متسببين في إحراج البعض، وهو الأمر الذي تم إدراجه ضمن لائحة الذوق العام في السعودية وسيجري ضبطه قريبًا.

متى تتزوج ؟ .. مخالفة لائحة الذوق العام

كشف نائب مدير جمعية الذوق العام في السعودية الدكتور خالد عبد الكريم أن توجيه السؤال لشخص عن موعد زواجه وهل تزوج أم لا يعد انتهاكًا لخصوصيته ومخالفة للذوق العامّ.

وأكد أن السؤال في الخصوصيات مثل "هل تزوجت؟ و"كم راتبك؟" تعتبر مخالفة للذوق العام، لكن ليست مخالفة يترتب عليها غرامة مالية.

وجاءت تصريحات الدكتور خالد خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية على قناة "الإخبارية" السعودية والذي أكد فيها أن سؤال "متى تتزوج" أو "متى تتزوجين" سيندرج ضمن قائمة مخالفات الذوق العام.

وأضاف أن من أبرز المخالفات التي رصدتها الجمعية مؤخرًا كثرة تصوير الآخرين، والتي تصل عقوبتها إلى 500 ريال سعودي.

وذكر الدكتور خالد أن رفع الأصوات وإلقاء المخلفات في الطريق العامّ، وترويع الآخرين، من الظواهر التي تم رصدها أيضًا في الفترة الأخيرة، بجانب مخالفات الملابس.

وأشار نائب مدير جمعية الذوق العامّ إلى وجود درجة من الاستجابة الجيدة من قبل المواطنين لتعليمات الجمعية، ملفتًا إلى أن النساء أكثر انضباطًا من الرجال في هذا الشأن.

متى تنحف ؟

شهدت منصة التغريد "تويتر" نقاشًا مطولًا حول قرار جمعية الذوق العام في السعودية بشأن تصريحات الدكتور خالد عبد الكريم بين مؤيدٍ لتطبيق الغرامات على الأشخاص الذين يتدخلون في خصوصيات الآخرين وبين معارض لها.

ويرى مؤيدو القرارات أن هذه الأسئلة قد يترتب عليها جرح لمشاعر الناس والتدخل في خصوصياتهم وهي ظاهرة منتشرة في المجتمع السعودي تتطلب الحد منها عبر تطبيق لائحة الذوق العام وفرض غرامات على من يرتكبها وعدم الاكتفاء بمجرد إصدار قرارات وعدم تنفيذها على أرض الواقع.

في المقابل وجد من يعترض على القرار بزعم أن مثل هذه الأسئلة اعتيادية وشائعة ولا تعد شتمًا للطرف الآخر ويمكن للشخص نفسه أن يتجنب الإجابة عليها دون أن يتعرض لحرج.

كما رصدت بعض التغريدات الطريفة التي عبر أصحابها عن تأييدهم لتصريحات الدكتور خالد مستذكرين قائمة مطولة من الأسئلة "الفضولية" و"المحرجة" التي يتعرضون لها بشكلٍ شبه يومي.

قائمة الذوق العام

صادق مجلس الشورى السعودي في أبريل عام 2019 على "قانون الذوق العام" الذي يضم 10 مواد، تلاه لائحة تنفيذية تتضمن المخالفات، العقوبات، وضوابط تطبيق القانون، صادرة عن وزارة داخلية في سبتمبر من العام نفسه.

ومن أبرز المخالفات المشمولة في اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية: