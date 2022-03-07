قتلتهم واغتسلت وأكلت ثم نمت .. تفاصيل مروّعة يرويها مجرم العارضية

ما يزال الشارع الكويتي في حالة صدمة وذهول جراء نشر التفاصيل الرسمية لجريمة القتل التي وقعت بمحافظة الفروانية يوم الجمعة والتي عُرفت إعلاميًا بـ "جريمة العارضية".

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل الجريمة بعد القبض على الجاني وهو من الجنسية الهندية وأقر بقتله 3 أشخاص من أسرة واحدة بهدف سرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.

سفاح العارضية مثل جريمته

أعاد القاتل تمثيل جريمته والتي جاءت على النحو التالي:

المتهم حضر إلى المنزل في الصباح الباكر وقرع جرس الباب والأم فتحت له ورحبت به لوجود سابق معرفة وتعامل بينهم.

جلس المتهم في صالون المنزل، وذهبت الأم إلى المطبخ لتحضير مشروب له.

المتهم دخل المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الأم بطعنة في الظهر حيث سقطت على الأرض ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة.

ذهب إلى الدور العلوي فوجد الأب المسن يخرج من غرفته فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.

خرجت الابنة من غرفتها بعد أن شعرت بحركة غريبة في المنزل وشد وجذب، فوجدت المتهم أمامها يحمل سكينًا غارقًا في الدماء حيث هجم عليها ونحرها.

عندما اطمأن المتهم لوفاة الأم والأب والابنة بحث عن المال والمصوغات الذهبية فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات الذهبية، فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل.

مكث بمنزلهم حتى 9 مساء واغتسل وتناول الطعام ونام ثم خرج إلى مسكنه في الصليبية.

ضبط الجاني

كشف مصدر أمني مطلع أن المتهم باع الذهب المسروق لمحال بالفروانية وتم العثور على الفواتير التي باع بها.

وقال المصدر إن إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب إلى المنزل يحمل في يده كيس ملابس، وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبًا، مضيفًا أن رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.

وأوضح المصدر أن المتهم برر ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الأسرة ببعض المال، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

الحسناء ذات الأصول الإيرانية .. من هي زوجة كلارنس سيدورف التي أقنعته بدخول الإسلام

السعودية دونا الحسين تدخل القفص الذهبي .. شاهدوا صور زفافها

المتسابق الفلسطيني المسيء يتصدر تويتر السعودية .. ومطالبات بفصله من وظيفته