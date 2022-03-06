القبض على مرتكب جريمة العارضية التي هزت الشارع الكويتي

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في حل لغز جريمة العارضية التي هزت الشارع الكويتي حين عثرت الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضي على مواطن وزوجته وابنته مقتولين نحرا في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية الكويتية بأن رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من حل جريمة القتل بمحافظة الفروانية وضبط الجاني والتي عرفت إعلاميًا بـ "جريمة العارضية".

وذكرت لإدارة العاملة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود رجال قطاع الأمن الجنائي أستفرت عن ضبط مرتكب جريمة القتل البشعة وعو من جنسية هندي والتي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أشخاص من أسرة واحدة وحيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.

وأضاف البيان: "وتم إبلاغ فريق بحث على الفور من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل الجني عليهم وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية واتضح أنه من جنسية هندية وأفاد أنه بيوم الواقعة قام بالتوجه إلى منزل المجني عليهم وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به واحضر معه كيس به ملابس بديلة يقصد تغيرها مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة".

الإعلام الأمني:

رجال قطاع الامن الجنائي تمكنوا من حل جريمة القتل بمحافظة الفروانية وضبط الجاني pic.twitter.com/l5gfOHPM3R — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 5, 2022

وتابع البيان: "وأشارات الإدارة إلى أن المتهم أفاد أنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار كويتي ومصوغات ذهبية قام بسرقتهم وبيعهم حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب، وتؤكد الإدارة انه تم تسجيل قضية بحقه جنايات العارضة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تحت رقم 11/2022 وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".

وكانت جريمة العارضية قد أسفرت عن وفاة رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وابنتهما تبلغ 18 عامًا.

وتفحصت الشرطة المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع، فضلًا عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، واستجواب عدد من المقربين والجيران حتى تم التوصل إلى القاتل الآسيوي.