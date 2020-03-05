مجهولون يعتدون على سنغافوري في بريطانيا بسبب "كورونا".. هل نشهد عودة "الخطر الأصفر"؟

أعلنت الشرطة البريطانية أمس الأربعاء إنها بدأت عملية بحث عن أربعة مشتبه بهم في مهاجمة طالب من سنغافورة، وسط اعتداءات عنصرية متنامية على خلفية انتشار فيروس "كورونا المُستجد" (كوفيد19-) في البلاد والعالم.

وروى الطالب "جوناثان موك" (23 عامًا) في منشورعبر حسابه على موقع "فيسبوك" تفاصيل الحادثة التي وقعت في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وقال "جونثان" بأنه تعرض لهجوم من عدة رجال في وقت متأخر من الليل في شارع أكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن، وقد صرخ أحد المعتدين في وجهه "لا نريد فيروس كورونا الخاص بك في بلدي".

كما نشر الطالب صورًا له أظهرت الكدمات على وجهه، في الوقت الذي اتحاد المعلمين في بريطانيا (ناسوت) الحكومة إصدار توجيهات للمدارس "بالتصدي للأحداث التي تتسم بالعنصرية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا".

فيما شرطة العاصمة البريطانية صورًا لأربعة مشتبه بهم في أعقاب الهجوم الذي وصفته بأنه يتسم بـ "العنصرية الشديدة" محذرة من عودة ظاهرة الخطر الأصفر.

وقالت الشرطة إن الطالب تعرض للكمات وركلات نجم عنها إصابات شديدة في الوجه، مضيفة أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي شخص على خلفية الهجوم.

الخطر الأصفر

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يذكر الخوف من الصينيين والآسيويين يرتفع منسوبه مع كثرة الأنباء التي تأتي من حول العالم عن تفشي فيروس الـ"كورونا"، فيعانى عدد من الذين يحملون الجنسيات الآسيوية والصينية على وجه الخصوص من التفرقة والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الدول التي يعيشون فيها، بالوقت الذي ساهمت فيه بعض وسائل الإعلام بتعزيز هذه النظرة عبر نشر مقاطع فيديو وصور "مغلوطة" حول الثقافة الصينية.

أما بالنسبة لمصطلح "الخطر الأصفر" (الإرهاب الأصفر والأصفر الطيف) هو استعارة ألوان عنصرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نظرية كره الأجانب للاستعمار: أن شعوب شرق آسيا تشكل خطرًا على العالم الغربي.

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وكصورة نفسية وثقافية للتهديد من الشرق، كان الخوف من الخطر الأصفر أكثر عنصرية من القوم، خوف مستمد، ليس من القلق مع مصدر خطر معين، من أي بلد أو شعب واحد، ولكن من مشؤوم بشكل غامض، الخوف الوجودي من حشد من الناس صفراء، مجهولي الهوية، مجهولي الهوية مقابل العالم الغربي.

الأيديولوجية العنصرية للصفراء الصفراء هي "صور أساسية للقردة والرجال الأقل بدائية والأولاد والجنون والكائنات التي كانت تملك قوى خاصة"، وهي عبارة عن تمثيل ثقافي لأشخاص ملونين نشأت في الحروب الفارسية اليونانية (499– 449 قبل الميلاد) ، بين اليونان القديمة والإمبراطورية الفارسية؛ بعد قرون، شمل التوسع الإمبريالي الغربي الآسيويين الشرقيين إلى الخطر الأصفر.

في أواخر القرن التاسع عشر، صاغ عالم الاجتماع الروسي جاك نوفيكو العبارة في مقاله "Le Péril Jaune" ("The Yellow Peril" ، 1897)فيما بعد، استخدم القيصر فيلهلم الثاني من ألمانيا عنصرية يلو برايل لتشجيع الإمبراطوريات الأوروبية على غزو الصين وقهرها واستعمارها. تحقيقًا لهذه الغاية، أساء القيصر تمثيل النصر الآسيوي في الحرب الروسية اليابانية (1904–05) باعتباره تهديدًا عنصريًا للمواطنين البيض في أوروبا الغربية، وأساء عرض الصين واليابان في تحالف لغزو العالم الغربي وإخضاعه.

حددت الأكاديمية جينا مارشيتي الخوف النفسي - الثقافي للآسيويين على أنه "متجذر في مخاوف جنكيز خان من القرون الوسطى والغزوات المنغولية في أوروبا، ويجمع" الخطر الأصفر "بين الإرهاب العنصري للثقافات الغريبة والقلق الجنسي، والاعتقاد بأن الغرب سيتغلب عليه وتحيط بها قوى الشرق المظلمة التي لا تقاوم" وبالتالي، في ضوء العسكرة الإمبريالية اليابانية، ضم الغرب الشعب الياباني إلى العنصرية الأصفر الخطر.

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