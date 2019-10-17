محمد صلاح يتحوّل إلى إحدى شخصيات ديزني ويحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة بطريقة مميزة (صور)

بعيدًا عن الملاعب وعن النجومية في عالم المستديرة، جذب لاعب ليفربول الإنجليزي النجم محمد صلاح الأنظار له بعد الطريقة الغير الاعتيادية التي اعتمدها للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مكة، حيث قام بمشاركة أجواء المرح واللعب التي صنعها عبر حسابه على موقع تويتر.

وقرر الفرعون المصري أن يستعين في عيد ميلاد ابنته بإحدي شخصيات ديزني، وقام بارتداء ملابس شخصية كرتونية في فيلم "موانا" كما شاركته مكة نفس الأمر، وكتب تعليقًا قال فيه: "أنا ماوي، احضر لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

ولاقى هذا الأمر تفاعلًا لافتًا من قبل محبين النجم المصري، حيث انهالت التعليقات التي تهنئ مكة بعيد ميلادها، وعبّر البعض عن إعجابهم الشديد بجمال الأب وابنته وفرحتهما خلال تقمصهما أدوار الشخصيات الكرتونية.

من ناحية أخرى، أثار محمد صلاح الجدل خلال الفترة الماضية، بعد مشاركته لأحدث جلسة تصوير لصالح مجلة GQ، حيث ظهرت إلى جانبه عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، وبدأت بعدها بعض التعليقات الساخرة حول المشاكل التي من الممكن أن يقع فيها النجم المصري مع زوجته بسبب هذا الأمر.

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