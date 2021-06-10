محيط خامس يظهر على الكرة الأرضية.. ماذا تتوقع اسمه؟

لأول مرة منذ أكثر من 100 عام قامت الجمعية الجغرافية الوطنية برسم خرائط لمحيطات العالم، والتي كشفت عن 5 محيطات على سطح الكرة الأرضية.

وأعلنت المنظمة هذا الأسبوع أنها ستعترف بالمحيط الجنوبي، وهو جسم مائي يحيط بالقارة القطبية الجنوبية، باعتباره المحيط الخامس في العالم بعد (المحيط الهادي، والمحيط الهندي، والمحيط الأطلسي، والمحيط المتجمد الشمالي).

وقال "أليكس تايت"، عالم الجغرافيا التابع لجمعية ناشيونال جيوغرافيك، في مقابلة: "لقد عرف العلماء منذ فترة طويلة أن هناك منطقة بيئية متميزة حول القارة القطبية الجنوبية، لكن على الأقل في المجتمع العلمي الدولي، لم يكن هناك اتفاق على اسم وحدود هذا الجسم المائي".

وقال مسؤولو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن الوكالة الفيدرالية اعترفت بالجسم باعتباره المحيط الخامس في عام 1999، عندما وافق المجلس الأمريكي للأسماء الجغرافية على اسم "المحيط الجنوبي".

وعندما تم اقتراح حدود المحيط في عام 2000 على المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، التي تتعقب وترسم البحار والمحيطات في العالم، لم تكن جميع الدول الأعضاء في المنظمة الهيدروغرافية الدولية متفقة ، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وتعد المنظمة الهيدروغرافية الدولية هي واحدة من المراجع الرئيسية في National Geographic، من بين مصادر أخرى، للتشاور بشأن أسماء الأماكن.

وقال "تايت" بأن "ناشيونال جيوغرافيك" وصفت المحيط على خرائطها، إلا أنها أخلت مسؤوليتها بشأن عدم وجود اتفاق واسع.

وأدرج رسامو الخرائط في "ناشيونال جيوغرافيك" أربعة محيطات على الأرض منذ أن بدأ المجتمع في رسم الخرائط في عام 1915، وهي: المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والقطب الشمالي.