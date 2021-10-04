مدون طعام شهير يظهر بأجهزة تنفس.. ومعلقون: سيقتل نفسه من أجل المشاهدات

فاجئ مدون الطعام الشهير "نيكو افوكادو" متابعيه على منصة "يوتيوب" في أحدث تحديات الأكل وهو يضع خرطوم الأكسجين لمساعدته على التنفس أجهزة التنفس.

ونجح "نيكو" في كسب عدد هائل من المتابعين على "يوتيوب"، حيث تجاوز عدد متابيعه 2.6 مليون مشترك وأكثر من 800 ألف على قناته الثانوية.

واشتهر "نيكو" بمقاطع فيديو له وهو يأكل كميات كبيرة من الطعام أمام الكاميرا حتى أنه يدخل تحدي مع مشاهير آخرين وعدد من الأصدقاء.

وأبدى متابعو "نيكو" قلقهم بشأن وضعه الصحي خاصة بعد ظهوره في أحدث مقاطع الفيديو وهو يضع خرطوم التنفس على أنفه لكنه يصر على إجراء المزيد من التحديات وتناول الطعام بكميات كبيرة لكسب المزيد من المتابعين.

وانتقد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إصرار "نيكو" على تناول الطعام بكميات كبيرة بهدف كسب المزيد من المشاهدات متجاهلًا وضعه الصحي المتدهور.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه "نيكو" سبب وضع جهاز التنفس على أنفه، إلا أن أحدث فيديوهاته التي نشرها مؤخرًا كانت تحمل عنوان "نظامي الغذائي الجديد كشخص معاق"، وذلك بعد معاناته من كسور في الأضلاع حيث شوهد وهو يستعين بجهاز التنفس، والذي يدعي أنه كان يستخدمه دائمًا".

حتى أن أحد مقاطع الفيديو كان بعنوان "أستمر في اكتساب الوزن والآن لم أعد أهتم" والذي قال فيه: "الناس يقولون نيك، ستموت، أنت تأكل بشكل غير صحي، وأنا أعلم أنني أبلغ من العمر 28 عامًا وأصبحت بهذا الوزن الضخم".

ومنذ عام 2016، استهلك "نيك" كميات هائلة من الوجبات السريعة على الكاميرا، فمقاطع الفيديو الخاصة به تتكون بشكل أساسي من مواجهة تحديات الطعام والشراهة في تناولها.

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