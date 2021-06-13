مدينة سعودية تتربع على عرش أعلى دول العالم حرارة.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أنّ يوم 1 يونيو هو الدخول الفعلي لفصل الصيف في السعودية؛ حيث درجات الحرارة المرتفعة.

وفي التاسع من شهر يونيو الجاري، سجلت مدينة ينبع الواقعة على سواحل البحر الأحمر، أعلى درجة حرارة في العالم بواقع 48 درجة مئوية بحسب ما جاء في جدول مؤشر الحرارة العالمي الخاص بمنظمة الأرصاد العالمية.

وبذلك تجاوزت مدينة ينبع جميع المُدن الخليجية الأخرى، حيث جاءت مدينة نويصب الكويتية في المركز الثاني بدرجة حرارة وصلت الى 47.4 مئوية والمدينة المنورة في المركز الخامس بدرجة حرارة 46.5 مئوية وفي المركز الحادي عشر مدينة الجهراء الكويتية بدرجة حرارة 45.9 مئوية.

كما وتُعتبر الحرارة المسجلة في ينبع هي الأعلى منذ يونيو 2020 إذ سجلت الحرارة في ذلك الوقت 48.5 درجة مئوية.

يذكر أن ينبع هي محافظة من محافظات منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وتقع على ساحل البحر الأحمر في إقليم تهامة تبعد حوالي 200 كم غرب المدينة المنورة و125 كم جنوب مدينة أملج و300 كم شمال مدينة جدة.

وصل عدد سكانها في عام 2017 إلى نحو 270 ألف نسمة، وتعتبر ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد مدينة جدة وتقسم المدينة إلى 3 مدن: ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية، وتلقب بلؤلؤة البحر الأحمر.