مدينة سويسرية تلغي مباول الذكور في المدارس .. ما السبب؟

بدأت مدينة زيورخ السويسرية تدريجيًا اعتماد دورات مياه "محايدة" للجنسين في المدارس المنتشرة في أرجاءها المختلفة بدلًا من مباول الذكور ومراحيض الإناث.

وكشفت وسائل إعلام محلية في سويسرا أن الجهات المعنية في مدينة زيورخ أزالت المباول والمراحيض في ثلث دورات المياه في المباني المدرسية الجديدة واستبدالها بالمقصورات.

وذكرت بأن المقصورات الجديدة ستمكن الأطفال والمراهقين ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسيًا من استخدامها لقضاء الحاجة دون الشعور بالحرج. (وفقًا لقواعد الإجراءات الجديدة المتاحة على الإنترنت)

وفي الوقت الذي لا يُعرف عدد الأطفال والمراهقين في زيورخ من ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسيًا، إلا أن التقديرات تشير إلى أن واحدًا من كل 1000 شخص ثنائي الجنس وأن ما بين 3 و 30 من كل 1000 من المتحولين جنسيًا.

حمامات جديدة في زيورخ

ومن المقرر تزويد جميع دورات المياه في مدارس زيورخ خلال الأشهر المقبلة بـ المقصورات التي تضم مراحيض يمكن استخدامها من كلا الجنسين.

ويستثنى من القواعد الجديدة دورات المياه المخصصة لموظفي المدارس حيث سيتم الاحتفاظ بمراحيض مخصصة لكل جنس، ولكن فقط بشرط أن يكون هناك أكثر من 10 موظفين، أما إذا كان العدد أقل من ذلك، فلن يكون هناك مراحيض منفصلة للرجال والنساء بل محايدة فقط.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة، قاعدة أخرى تنص على أنه إذا كان المدرسة بأكثر من 50 موظفًا، فسيفرض تركيب مرحاض محايد جنسيًا يمكن الوصول إليه بواسطة كرسي متحرك للمعاقين.

ومع هذه الإجراءات الجديدة، تنضم مدارس إلى الصالات الرياضية في مدينة زيورخ التي حولت دورات مياهها وبنت مراحيض صالحة للاستخدام من قبل الجميع.

مباول

المباول (Urinal)، مفردها مبولة، وهي إحدى الأجهزة الصحية التي يتم تركيبها في الحمامات العامة للرجال لا سيما في المسارح والمطاعم، ووظيفتها استقبال الفضلات السائلة.

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