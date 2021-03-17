مراهق عراقي يتزوج من فتاة تكبره بـ12 عامًا.. ومعلقون: كل شيء متوقع في 2021

أثارت صورة لزواج مراهق عراقي لم يتجاوز عمره الـ15 عامًا من فتاة تكبره بسنوات جدلًا وانقسامًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد من المغردين الى أن الصورة التقطت في العراق وبأن المراهق يبلغ من العمر 15 عامًا فيما تبلغ العروس 27 عامًا، أي أنها تكبره بـ12 عامًا.

وتعامل رواد موقع التدوين "تويتر" في العالم العربي مع الصورة بتعليقات بطابع السخرية تنتقد فارق السن بين العروسين.

وفي الوقت الذي أشار عدد من المغردين الى أن هذا الزوج يندرج تحت مسمى مرض "اشتيهاء الأطفال" المعروف بـ"البيدوفيليا" كتبت إحدى المعلقات بأننا نعيش الآن في 2021 وبات كل شيء وارد ولا شيء مستغرب.

فيما قال أحد المتابعين في تعليقه على الزواج: "انا ما أشوف فرق العمر زي المرأه تصير اكبر مشكله اذا صاروا كلهم ناضجين بس من رأيي هذا بعمر صغير جدًا في اختلافات فكريه أكيد الا اذا هم مقتنعين بعقليه بعض بسلامتهم والله يهنيهم !!".

وكتب آخر: "مو متوافق أبدًا والمفروض يمنعه القانون لان الولد قاصر ما يعرف يأخذ قرارات مصيريه كذا أساسًا كيف أهله سمحوا بهذا الشي".

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