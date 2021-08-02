مراهق يتسبب في إخلاء طائرة قبل الإقلاع بعد إرسال صورة لبندقية للركاب عبر AirDrops

تسبب مراهق في حالة من الذعر على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كان من المقرر أن تغادر مطار سان فرانسيسكو الدولي متجهة إلى أورلاندو في فلوريدا.

وأرسل الصبي صورة بندقية من نوع Airsoft للركاب عبر خدمة AirDrop؛ مما دفع المسؤولين إلى إخلاء الطائرة من جميع الركاب. (حسب موقع NBC)

وأثناء استعداد الطائرة للإقلاع، بدأ المراهق في إرسال صور البندقية للآخرين على متن الطائرة عبر ميزة AirDrop على جهاز آيفون والتي تتيح لمالكي الأجهزة التي تستخدم أنظمة تشغيل iOS و macOS مشاركة الملفات في حالة واي فاي أو بلوتوث.

وتم إخراج جميع الركاب من الطائرة وقامت الشرطة بإعادة فحصهم من جديد، ثم تم إجراء تمشيط أمني للطائرة قبل السماح للركاب بالصعود إلى الطائرة، ولم يُسمح للمراهق الذي أرسل الصورة بالعودة إلى الطائرة.

وقال المراسل والمذيع "كريس بيل" إن الطائرة احتُجزت في المطار بعد أن أبلغ العديد من الركاب عن تلقي صور غير مناسبة، وأضاف أن والدته "أليسيا دوبسون" كانت مسافرة على متن الرحلة.

وأشار إلى أن الطيار أعلن وجود تهديد على متن الطائرة بعد ارسال صورة البندقية، وتم إجبار الجميع على النزول من الطائرة.

وليس من الواضح ما إذا كان المراهق يواجه الآن أي إجراء تأديبي أو عقوبات جنائية أم لا.

وبالرغم من أن ميزة AirDrop تعد مفيدة في بعض الأحيان إلا أنها فتحت نوع جديد من السلوك الغير مرغوب، وتردد أنه تم استغلال ميزة AirDrop من أبل في السنوات الأخيرة كثيرًا خلال عمليات التسلل عبر الإنترنت لإرسال صور غير مرغوب فيها وصريحة للآخرين.

كان قد أشار راكبو مترو الأنفاق في نيويورك بشكل متزايد أنهم تلقوا صورًا جنسية صريحة من خلال ميزة AirDrop في السنوات الأخيرة، وطالب النواب جعلها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام بالإضافة إلى غرامة قدرها 1000 دولار.

وكانت هذه الخطوة بمثابة إنذار للكثيرين وتذكير لتشديد إعدادات خصوصية أجهزتهم.

إيناس السيد