مرسيدس تستفز الصينيين بإعلانٍ مثير للجدل .. عيون مسحوبة ومكياج غريب

انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين في مناقشة إعلانًا ترويجيًا أطلقة شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس أساءت من خلاله للقومية الصينية الآسيوية.

ويُصور إعلان مرسيدس، الذي نشرته على منصة Weibo الصينية، سيدات صينيات بعيونٍ مسحوبة بطريقة مبالغ بها وهو ما عرضها لانتقادات حادة دفعها لحذف الإعلان لاحقًا.

وكتب أحد النقاد: "هل يوجد جمال في هذا المكياج؟" وأضاف آخر: "لن يعتقد أي صيني أن هذا النوع من الجمال المبالغ به أمرًا جذابًا" وكتب آخر: “نعتبر إعلان إهانة لنا فهو يعزز الصورة النمطية الغربية العنصرية ضدنا”.



وقالت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني يوم الثلاثاء إن الهاشتاغ الذي يترجم إلى "ماكياج موديل مرسيدس بنز مثير للجدل" حصل على أكثر من 170 مليون مشاركة على موقع "ويبو-Weibo”.

وتعد شركة مرسيدس الفاخرة واحدة من أحدث الشركات في سلسلة الجدل التي استحوذت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث انتقد النقاد العلامات التجارية الغربية لترويجها للصور النمطية للجمال الصيني في إعلاناتها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم انتقاد Gucci بسبب إعلان حقيبة يد جديد استخدم ميزات صينية "عنصرية".

وقال أستاذ قانون الاتصالات "زو ويي" من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، في بيان بخصوص إعلان غوتشي: "هذا أمر غير محترم للغاية لثقافتنا. يجب سماع الاشمئزاز الذي أعرب عنه المجتمع بأسره تجاه هذا النوع من الإهانة".