مرشح مكسيكي يدشن حملته الانتخابية من داخل نعش.. وهذه رسالته للمسؤولين

قرر مرشح للكونغرس المكسيكي إطلاق حملته الانتخابية يوم أمس الثلاثاء (6 أبريل) من داخل النعش بهدف تسليط الضوء على آلاف الوفيات في البلاد بسبب جائحة فيروس "كورونا" والعنف المرتبط بتجارة المخدرات.

ووصل مرشح مجلس النواب عن حزب Encuentro Solidario في ولاية تشيهواهوا الشمالية، كارلوس مايورجا، داخل تابوت ذهبي اللون في تجمع انتخابي على جسر بين مدينة الحدود المكسيكية سيوداد خواريز وإل باسو بولاية تكساس.

وقال "كارلوس" إنه أراد توصيل رسالة إلى السياسيين مفادها أن الناس يموتون "بسبب لامبالاتهم".

ورافق "كارلوس" مجموعة من المساعدين الذين كانوا يرتدون معدات الوقاية الشخصية ويحملون باقات من الزهور للفت الانتباه إلى عدد الضحايا في المكسيك بسببالوباء الذي تجاوز 200 ألف - وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وقال "كارلوس" إن السياسيين "التزموا الصمت بشأن المستويات المرتفعة للجريمة المنظمة، والتزموا الصمت بشأن الوضع الفوضوي لفيروس كوفيد -19".

ولقي أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك مصرعهم منذ أن نشرت الحكومة الجيش في الحرب على المخدرات في عام 2006، وفقًا للأرقام الرسمية.



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