مستهتر يقطع طريق القطار لشرب القهوة ويثير غضب الشعب المغربي

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بتعليقات غاضبة بعد تداول مقطع فيديو لشاب مستهتر يتعمد قطع طريق "ترام" (قطار داخلي) من أجل شرب القهوة مهددًا حياة العشرات.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد أقدم الشاب على وضع طاولة ومقعد على سكة الترام الحديدة، وبمجرد اقترابه جلس الشاب على الطاولة ليلحقه النادل بفنجان قهوة ليرتشفه معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ودفع تصرف الشاب المستهتر سائق الترام لإيقافه فورًا حفاظاً على روحه الذي لم تهمه حياته بقدر حرصه على توثيق فيديو لنشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحصد المزيد من المتابعين.

وأشعلت الحادثة موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت البعض إلى مطالبة السلطات الأمنية بالتدخل لتوقيفه، وتقديمه إلى القضاء قبل أن تعلن السلطات أن تعلن القبض عليه.



واعتبر أن ما قام به "ليس عملًا طائشًا"، وكل ما في الأمر أنه أراد من خلال ذلك التعبير عن أن "الشباب المغربي خاصة والعربي عامة باستطاعته أن يوقف أي شيء، في إطار ما نتعرض له من مناورات إسبانية".

ويرتب القانون الجنائي المغربي، عقوبة تتراوح بين 5 و10سنوات، على" من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته"، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي.

خاطفة الدمام الى الواجهة مجددًا بعد تأييد حكم الإعدام بحقها

على غرار "متحرش المعادي".. رجل يتحرش بطفلة على سلالم بناية في مصر

نصرة الحربي تطل على متابعيها بعد غياب لسنوات وتفاجئهم بالنقاب