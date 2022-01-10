مسن هندي يتلقى 11 جرعة من لقاح كورونا : النتيجة صادمة

فتحت السلطات في ولاية بيهار الهندية تحقيقًا رسميًا بعد ادعاء رجل يبلغ من العمر 84 عامًا بأنه تلقى 11 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المُستجد.

وزعم "بارهماديف ماندال"، وهو من سكان شاوسا في منطقة مادهيبورا بولاية بيهار، بأنه تلقى 11 حقنة لقاح وأنه استفاد منها بشكل كبير.

وأثار هذا الادعاء أسئلة مقلقة حول النظام المطبق في الولاية لتتبع إجراءات التحصين ضد الوباء والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.

وقال ماندال: "اللقاح هو أمريت (إكسير الحياة)، لقد اكتسبت الكثير منه، حتى أنه علاج مشاكل أخرى مثل آلام الخصر، كما أني لم أعد أعاني من السعال أو البرد".

وقال إن الحكومة قدمت لقاحات مفيدة للغاية وتساءل لماذا لا يأخذ الآخرون المزيد من اللقاحات.

عندما سُئل الآلية التي مكنته من تلقي هذا العدد الكبير من اللقاح، أجاب: "استخدمت نفس رقم الهاتف وبطاقة Aadhaar للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، الحكومة ليس لديها نظام مراقبة".

وفاجأ المسن الهندي الجميع حين كشف عن رغبته في الحصول على المزيد من المطاعيم.

وكشفت ماندال، والذي تقاعد بعد العمل مع دائرة البريد الحكومية، بأن لديه قائمة تحتوي على تفاصيل كل ضربة تلقها.

وبينما كان يقرأ من القائمة، لاحظ المرء أنه تلقى ثلاث جرعات في شهر سبتمبر، وبعد الادعاء الصادم، تحركت سلطات المنطقة وبدأت تحقيقًا رسميًا.

وكشف أن تفاصيل وتوقيت الجرعات كانت كالآتي:

الجرعة الأولى: 13 فبراير بمركز الرعاية الصحية الأولية القديم

الجرعة الثانية: 13 مارس في مركز الرعاية الصحية الأولية القديم

الجرعة الثالثة: 19 مايو في مركز أوراي للرعاية الصحية الفرعي

الجرعة الرابعة: 16 يونيو في أحد المعسكرات

الجرعة الخامسة: 24 يوليو بمعسكر مدرسة بديع هات

الجرعة السادسة: 31 أغسطس، في مخيم النثبابا

الجرعة السابعة: 11 أيلول في معسكر مدرسة بديع هات مرة أخرى

الجرعة الثامنة: 22 سبتمبر في مدرسة بديع هات

الجرعة التاسعة: 24 سبتمبر في مركز صحي فرعي في كالاسان

الجرعة العاشرة: بارفاتا في منطقة خاجاريا

الجرعة الحادية عشرة: في Kahalgaon في Bhagalpur

وقال أحد المسؤولين في وزارة الصحة بولاية بيهار إن الأمر قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان "ماندال" قد تلقى بالفعل 11 جرعة أم أنه مجرد ادعاء كاذب، وفي حال ثبتت صحة ذلك، فسيتم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الإهمال.

وأشار المسؤول إلى أن حملات التطعيم في المخيمات غير المتصلة بالإنترنت وقد تؤدي إلى مثل هذه الحالات.

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