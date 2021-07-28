مشاعل القحطاني تستفز الشعب السعودي باستعراض علاقاتها مع الرجال

بدأت ظاهرة "مشاهير الفلس" تتسع يومًا بعد يوم بطريقة غير صحية عن طريق عرض محتوى لا يسمن ولا يغني من جوع هدفه فقط تحقيق المزيد من الشهرة والحصول على المزيد من المتابعين من خلال عرض سلوكيات دخيلة على المجتمع العربي.

آخر هذه الشخصيات فتاة سعودية تدعى "مشاعل القحطاني" التي لا تتوقف عن عرض حياتها بطريقة مبتذلة بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي لا زال يحتفظ بخصوصيته المحافظة.

Hashtag summary?



Mashal is talking inappropriately +18 in this video, and people ask the authority to take action 👇🏽👇🏽😳



#مشاعل_المجاهره pic.twitter.com/Ys3rVAf079 — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 24, 2021

هذه المرة أطلّت مشاعل القحطاني في بثٍ مباشر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيه مواصفات رجل أحلامها وسقف توقعتها في الرجل الذي سترتبط به يومًا ما.

وألمحت مشاعل في البث إلى إمكانية زواجها قريبًا، بعد أن أوضحت في حديثها مع أحد الرجال والذي بدأ بمغازلتها علنًا وأمام بقية المشاهدين.

وقالت مشاعل القحطاني في البث: "مافي رجال يعرفني وإلا يرغب في الارتباط بي، ما عندي لا تمتلكه فتاة أخرى".

وألمحت مشاعل إلى أنها مرتبطة برجل وصفته بأنه "ثري" و"ذو منصب وشأن كبير في المجتمع" وبأن الكثيرين يتمنون رضاه. (حسب وصفها).

وأثار حديث مشاعل القحطاني في البث المباشر استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لما تضمنه من كلمات بذيئة وجريئة.

وعبر وسم "#مشاعل_المجاهرة" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" من النيابة العامة بالقبض على مشاعل ومحاسبتها لأنها تفتخر بعلاقاتها المختلفة بالرجال ونشر أفكار مبتذلة في المجتمع السعودي عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد قررت استدعاء مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي حيث امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

وعلى الفور، باشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

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