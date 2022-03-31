مشتركة تثير الجدل في " من سيربح المليون " التركي .. ماذا فعلت؟

أثارت مشتركة في برنامج " من سيربح المليون ؟ " بنسخته التركية صدمة وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعدما عجزت عن إجابة سؤال بسيط يتعلق ببلادها.

وفي إحدى حلقات برنامج "من سيربح المليون؟" وجه المقدم النجم كنان إميرزالي أوغلو سؤالًا للمتسابقة "نعمة" سؤالًا عن "العاصمة التركية في دستوري 1924 و1961؟.

ومنح مقدم البرنامج كنان 4 خيارات للمشتركة نعمة على السؤال والتي جاءت على النحو التالي:

1 – اسطنبول

2 – أنقرة

3- ارضروم

4- سيواس

المفاجأة كانت حين عجزت المشتركة نعمة عن الإجابة لتستعين بالجمهور من خلال التصويت على الإجابة الصحيحة ومساعدتها في التأهل للمرحلة التالية وهو ما أثار دهشة المذيع كنان.

وكانت الصدمة أكبر حين أدرك المذيع كنان بأن 40% فقط من الجمهور تمكن من معرفة الإجابة الصحيحة والتصويت على الخيار الثاني وبأن "أنقرة" هي عاصمة تركيا.

لكن الأمور لم تتوقف عن هذا الحد من الغرابة، حيث طلبت المشتركة أيضًا حذف خيارين من الخيارات الأربعة الممنوحة لها، ليكن جوابها هو الخيار الثاني وبأن "أنقرة" هي عاصمة تركيا.

وبعد توصلها أخيرًا للجواب الصحيح، لم يتمكن المذيع كنان من إخفاء دهشته وصدمته لعدم معرفة المشتركة عاصمة بلادها وأخبرها بأن "أنقرة" هي عاصمة تركيا منذ 1923.

كما عبر المذيع كنان عن صدمته من جهل جمهور البرنامج لهذه المعلومة التي يجب أن تكون بديهية لدى الشعب التركي.

ودفع عتاب المذيع كنان للمشتركة نعمة أن توضح له حقيقة توترها وهو الأمر الذي جعلها تشك بمعلوماتها.