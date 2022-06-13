مشعل ستان بيدوفيلي يثير غضب السعوديين بتغريدات شاذة .. ومطالبات بالقبض عليه

تصدر وسم مشعل ستان بيدوفيلي قامة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول تغريداته التي يكشف فيها ميوله الجنسية الشاذة وسط مطالبات بالقبض عليه.

وعبر وسم #مشعل_ستان_بيدوفيلي، تداول النشطاء تغريدات لا يمكن وصفها سوى بأنها "شاذة" تعكس تفكير المغرد مشعل ستان البيدوفيلي الشاذ وميوله الجنسية المرضية حين عبّر عن شهوته اتجاه الأطفال والحيوانات.

وتكشف تغريدات المدعو مشعل ستان، والتي تعمد موقع البوابة تمويهها نظرًا لما تحويه من إيحاءات جنسية شاذة، طريقة تفكيره المخالفة للطبيعة البشرية.

وفي إحدى تغريداته، كشف مشعل ستان عن رغبته في التواصل جنسيًا مع شقيقة صديقه التي لم يتجاوز عمرها الـ8 سنوات، بالإضافة إلى تواصله جنسيًا مع قطته التي تعيش معه في ذات المنزل حتى نقل لها فيروس الإيدز. (حسب التغريدات التي يجري تداولها عبر ذات الوسم)

وأثارت تغريدات مشعل ستان غضب واستياء النشطاء السعوديين الذين طالبوا عبر وسم #مشعل_ستان_بيدوفيلي بضرورة القبض عليه ومحاسبته كي يكون عبرة لغيره.

ما هي البيدوفيليا

الانجذاب والميول الجنسي للأطفال من كلا الجنسين أو أحدهما؛ وغالبًا للأطفال من سن 7 إلى سن 13 سنة، بحيث يكون فرق العمر بين المضطرب والطفل لا يقل عن 5 سنين.

وينقسم المصابون إلى الذين يعانون من خيالات واستثارة جنسية تجاه الأطفال تدفعهم نحو إيذائهم مع الشعور المستمر بالقلق والخجل والذنب، ومنهم من يصل بهم الأمر إلى درجة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وبين من يكتفون بالتحرش بهم من خلال مداعبتهم عن طريق اللمس، والتعرية، والتقبيل للتلذّذ ولإشباع الحاجة الجنسية الملحة التي تتملكهم.