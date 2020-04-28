مشهد صادم .. عنكبوت ينسج شبكته داخل أذن سيدة صينية

اكتشف طبيب صيني متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، خلال فحص طبي عنكبوتًا حيًا ينسج شبكته في أذن امرأة.

وقام الطبيب بتصوير العنكبوت وهو ينسج شبكته في أذن الامرأة أثناء الفحص، مؤكدًا أن حالة المريضة ليست في خطر.

ووفقا لموقع Unilad الإلكتروني، فقد تم تصوير الإجراء بالفيديو من قبل أفراد طبيين من مستشفى ميانيانغ للطب الصيني التقليدي، الواقع في جنوب غرب الصين.

وذكرت وسائل الإعلام أن المرأة اضطرت لرؤية الطبيب بعد شعورها بألم شديد في الأذن، والذي تطور بعد الرنين والحكة، وبعد العثور على كرة حرير في قناة أذن المرأة، قرر الدكتور "ليو" فحص أذن المريضة حيث تم اكتشاف عنكبوت حي.

وقال الدكتور "ليو": "لحسن الحظ كان العنكبوت صغيرًا ولم يخترق طبلة أذنه وإلا كانت ستعاني من فقدان السمع".

وقالت المرأة إنها تعتقد أن العنكبوت ربما زحف في أذنها عندما كانت تعمل في مزرعة كروم.