مشهد مُحزن.. أصغر مصابة بالـ"كورونا" في الحجر الصحي ووالدها ينفجر باكيًا

نشرت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو لأب صيني يبكي وهو يداعب طفلته الرضيعة والمصابة بفيروس "الكورونا المُستجد".

وكشف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرضيعة تتواجد في أحد مستشفيات العاصمة الصينية بكين وتبلغ من العمر 9 أشهر.

Father can’t touch his little baby as he is infected with the Corona virus...

The baby’s face tho.. 😢 pic.twitter.com/UxQxwy7DUF — MyrahDahSmylah😊 (@Huh_My_Rahhhhh) January 30, 2020

وظهر الأب وهو يترقب ابنته الرضيعة التي تُعد أصغر مريض مصاب بفيروس كورونا في الصين، وظهرت الرضيعة تلهو في سريرها الخاص بغرفة العزل.

وأظهر الفيديو اللحظة المؤثرة التي لم يتمالك فيها الأب دموعه أمام تلقائية طفلته ولعبها وطلبها لوالده بأن يحملها ويعانقه دون جدوى، فما كان من الأب سوى أن استدار ليدخل في نوبة بكاء بعيدًا عن عيني طفلته، ما أثار تعاطفًا كبيرًا مع حالته.

فيما كشف موقع Gulf Today بأن الملايين حول العالم يحتفلون اليوم بتعافي الطفلة من الفايروس.

ونقل الموقع عن وزارة الصحة الصينية أن الرضيعة تعافت بشكلٍ كامل وتستعد لمغادرة المستشفى.

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس "كورونا" الجديد إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي اليوم الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة أيضًا إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكدة في هوبي (بؤرة انتشار الفيروس).

وحسب إحصاءات الحكومة المركزية، فقد وصل عدد المصابين بالفيروس إلى عشرين ألفًا و438 حالة.

وتقول الصين إن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم أي مساعدة "ملموسة" خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، وبدل ذلك تعمل على "نشر الذعر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ "على حد علمي، الحكومة الأميركية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد".

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.