مشهور سناب شات عبدالله مشايخ يحاول الانتحار.. وهذا ما قاله بعد إنقاذ حياته

تسبب نبأ انتحار مشهور "سناب شات" السعودي عبدالله مشايخ صدمة لدى متابعيه الذين ودعهم في رسالة مؤثرة، ولكن تبين بأنه لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى.

وكتب مشايخ لمتابعه على تطبيق "سناب شات" رسالة قال لهم بأنه حي يرزق: "شكرًا لكل من سأل عني لو إني أقدر أتكلم تكلمت. بس الدكتور يقول لازم آخذ وقت يلتئم الجرح بحلقي. من أمس أبي أطمنكم بس خفت من الشامتين والضاحكين".

وأضاف: "لو طلعت نفسي بهل حالة راح يفرحون بعض الناس فرجاء خاص لحد يقول إلا الكلمة الطيبة. دعواتكم بس اطلع بالسلامة".

وتابع متوعدًا من نشروا شائعة وفاته وكتب: "وراح أوريكم يلي منزلين عني إشاعة وفاتي... حسبي الله عليهم بإذن الله يتم محاسبتهم".

وكان مشايخ قد نشر قبل أيام مقطع فيديو كشف فيه عن حالته النفسية السيئة بسبب تعرضه للتنمر قال فيه: "إن عددًا كبيرًا من التعليقات والرسائل تعايره بسبب شكله الخارجي وسلوكه، ويعتبرون حركات جسدي ومظهري أقرب للنساء، الناس يتنمرون على حواجب وجهي بشكل كبير، وهذا الأمر أتعبني كثيرًا".

وتابع: "أشعر بالخوف ولا رغبة لدي بالخروج من المنزل، الناس قاسية جدًا، وتنسب لي أشياء وكلامًا من خيالها، أردت إنهاء حياتي والانتحار".

#انتحار_شاب_بسبب_التنمر

عبدالله مشايخ لحضه خروجه من المستشفى ويقول فيه اسباب انتحاره هو التنمر والعنصريه الزائده رغم محاولته الدائمه للانتحار اصاب بالجنون ولم يعد يستوعب الحلال والحرام ويقول فيه حنا بشر وكلنا من انسان ونعود لآدم pic.twitter.com/wkyNyMcgtI — رفع هاشتاق ترند الاول (@horaciofontova) April 18, 2021

وتم تداول مقطع فيديو يظهر الشاب مشايخ، تحت وسم #انتحار_شاب_بسبب_التنمر، وهو يشرح الأسباب التي دفعته نحو القيام بفعلته، قائلًا: "عانيت كثيرًا من التنمر، كما أنت فتاة أنا فتاة، وكما أنت رجل أنا رجل، جميعنا بشر".

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