مشهور سناب غازي الذيابي يهدي خطيبته سيارة باهظة الثمن بمناسبة نجاحها (فيديو)

تصدر مشهور سناب شات في السعودية الشاعر غازي الذيابي محركات البحث على غوغل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن وثق من خلال مقطع فيديو لحظات الفرحة بنجاح خطيبته غيداء وحصولها على مرتبة الشرف في الجامعة، والهدية الثمينة التي قدمها لها في هذه المناسبة.

وخلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الذيابي وهو يصل إلى منزل خطيبته والجميع يرحب به، وقال خلال المقطع تعليقًا على المناسبة التي حضر من أجلها: "غيداء جايبة مرتبة الشرف بالجامعة، علي بالحرام قبل لأقلط عليها إن الرنج موترها هدية مني لها بمناسبة حصولها على مرتبة الشرف بالجامعة".

هدية #غازي_الذيابي لخطيبته #غيداء ماشاءالله تبارك الرحمن الله يتمم لهم على خير ويوفقهم ويسعدهم

💃🏻💃🏻💃🏻 pic.twitter.com/ClEYgcsZ8P — #فله_وربك_يحله_F16 😌 (@vipv0o0) July 26, 2022

وكانت الفرحة والأجواء الإيجابية تملأ المكان، خاصة أن مشهور سناب غازي الذيابي أهدى خطيبته غيداء سيارة ثمينة من نوع "رينج روفر"، ليعلق أحد الموجودين من أقارب غيداء: "بنت عمنا تستاهل".

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