مصارع مصري يسحب قطار وزنه 180 طنًا

تجمهر عشرات المتفرجين حول المصارع المصري أشرف كابونجا الذي ربط نفسه بـ قطار يبلغ وزنه 180 طن وهم بسحبه أملًا في دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتوجه المصارع أشرف نحو محطة القطارات في العاصمة المصرية القاهرة وربط نفسه بالقطار الثقيل ونجح في سحبه عدة سنتيمترات نحو الأمام وسط هتاف وتشجيع كل من تواجد هناك لمشاهدة البطل الخارق.

وبعد هذا الإنجاز الخارق، قال المصارع أشرف: "شدتها أو مشدتهاش إن شاء الله هيكون في محاولة تانية. دي تجربة يا جماعة، تجربة، لا أقل ولا أكتر. نجحت يبقى خير وبركة، منجحتش إن شاء الله هتدرب تاني.. محتاج دعاوتكم".

وتابع: "اكتشفت قوتي الخارقة بالصدفة عندما قلت لأصدقائي إنني أستطيع أن أسحب السيارة بإصبع واحد، ولم يصدقني أي منهم آنذاك، لكنني سحبت السيارة وسط اندهاشهم وتطور الأمر فسحبت جرارا بأسناني".

وعن الطريقة التي يعتمدها لتطوير موهبته: قال المصارع أشرف: "لجأت إلى الإنترنت لأتابع أبطال سحب العربات والمجرورات، ثم بدأت بسحب سيارة ربع نقل ثم نصف نقل ثم تريللا ثم 2 تريللا، وبدأت أطور نفسي إلى أن وصلت لحلم كسر رقم موسوعة غينيس المسجل لأقوى رجل في العالم الذي جرّ وزن 10 آلاف طن، ورتبت لسحب 11 ألف طن، ولم أجد أفضل من السفينة”.

وأضاف: "لكي أتمكن من محاولة جر قطار تقدّمت بطلب رسمي لوزارات النقل وشركة مترو الأنفاق لسحب المترو وتمت الموافقة من أجل محاولة كسر رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس".