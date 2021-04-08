مصور أوكراني يثير غضب السلطات الإماراتية بجلسة التصوير العارية واعتقال 12 عارضة

اتُهم فتى أوكراني مستهتر، كان قد التقط صورًا مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون، بتنظيم جلسة تصوير "عارية" التي أغضبت السلطات الإماراتية قبل أيام.

تعرفت وسائل الإعلام في وطنه على "فيتالي جريشين"، وهو مصور ولد في ميدينة كييف لكنه نشأ وعمل في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن "فيتالي" الى أن الرجل هو الذي يقف وراء جلسة التصوير التي شهدت اعتقال 12 عارضة أزياء أوكرانية ورجل روسي ومن المقرر ترحيلهم جميعًا في وقت لاحق.

ويُعتقد أن "فيتالي" هو الرجل الذي شوهد في صورة تم التقاطها في نفس غرفة الفندق حيث تم التقاط صورة للعارضات العاريات من على شرفة أحد الفنادق في دبي.

في الصورة، يجلس الرجل على بيانو كبير بينما تحيط به 19 امرأة عارية - اثنتان منهن عارضتان تم التعرف عليهما على أنهما شاركتا في جلسة التصوير التي لفتت انتباه شرطة دبي.

وقالت مصادر في كييف لموقع إخباري محلي Strana، أحد أكبر المواقع الإخبارية في أوكرانيا، إن الرجل في تلك الصورة هو "فيتالي جريشين".

وذكر الموقع أنه "وفقًا لمعلوماتنا، كان [هو] هو المنظم للرحلة نفسها وجلسة التصوير الفاضحة".

وكشفت إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لـ "فيتالي جريشين" أنه ليس غريبًا في أن يكون محاطًا بمجموعات من النساء اللائي يرتدين ملابس ضيقة بينما يتباهى بأسلوب حياته المستهتر.

أفاد المصدر الروسي بازا أن "فيتالي" لم يحتجز مع بقية المجموعة في دبي وخرج الى أوكرانيا، ولم يعلق على مزاعم تورطه في الفضيحة.

وتكشف صور بعض العارضات المعروفات في فضيحة دبي على "إنستغرام" أنهن حضرن أيضًا حدثًا مشابهًا أقيم في منتجع للتزلج في أوكرانيا بمناسبة عيد ميلاد "فيتالي" في فبراير.

وكانت كل من "ماريانا فيدشوك" و"أناستاسيا كاشوبا"، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عامًا، حاضرين في حفلة عيد الميلاد، وكذلك "يانا غرابوشوك" (27 عامًا).

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن "فيتالي" ولد في كييف لكنه انتقل مع والديه في سن العاشرة إلى أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

ويقال إنه حاصل على درجات علمية في علم المال وعلم النفس الشخصي، وهناك مزاعم بأنه خدم في الجيش الأمريكي، وأنه تم إرساله في وقت ما إلى السفارة الأمريكية في أوكرانيا.

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