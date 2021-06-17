مطعم البيك يشرع أبوابه في دبي.. وزحام شديد على وجباته

شهد دبي مول، أكبر مجمع تجاري في العالم، افتتاح أول فروع سلسلة "البيك" الشهيرة في المملكة العربية السعودية لتقدم قائمة وجباتها للمرة الأولى لسكان الإمارات.

وكشفت إدارة السلسلة بأن افتتاح الفرغ في دبي جاء من خلال التعاون مع "سيرف كويست لإدارة المطاعم" وهي شركة أسستها الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي.

إفتتاح مطعم البيك في دبي، وزحام شديد بداخل المطعم.pic.twitter.com/cY4oeYAwaE — Screen Mix (@ScreenMix) June 17, 2021

وسارع أهالي دبي الى مطعم "البيك" لتناول وجباتها الشهية والمقرمشة ومنتجاتها المتنوعة التي ترضي مختلف الأذواق حتى شهد ازدحامًا شديدًا من قبل الزبائن.

وتداول رواجد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ازدحام مطعم البيك لحظة افتتاحه بالمول.

كما أظهر مقطع فيديو مصور، فرحة أول شخص يحصل على وجبة من مطعم "البيك" في مول دبي.

وعبر الرجل الهندي عن فرحته بحصوله على الوجبة الأولى ببعض الكلمات، في وجود عدد من الأشخاص حوله، في ساحة المطاعم بمول دبي.

كما يقدم المطعم في ساحة المطاعم في دبي مول مجموعة كبيرة من أطباق الدجاج والمأكولات البحرية، إلى جانب خيارات المأكولات النباتية، مثل سندويشات ووجبات الفلافل، والعديد من المأكولات الجانبية والحلويات والمشروبات اللذيذة

من جهته قال المدير العام بشركة "البيك" للأنظمة الغذائية في الإمارات العربية المتحدة يزن ملحيس: "تمكنت البيك من تحقيق مكانة متميزة بوصفها مطعم المأكولات الأشهر في العربية، بفضل تفاني أعضاء الفريق وجديتهم في العمل، وحرصهم على بذل كل الجهود لتقديم مأكولات بجودة استثنائية يفضلها العملاء في جميع الأوقات".

ومنذ تأسيسها في جدة في العام 1974، ارتفع عدد مطاعم "البيك" إلى أكثر من 120 فرعًا، وافتتحت البيك أخيرًا أول مطعم في العالم يضم 8 مسارات للطلب عبر السيارات في مدينة تبوك شمال السعودية، حيث امتدت صفوف السيارات إلى أكثر من أربعة كيلومترات.

رانيا العبادي.. فتاة أردنية قتلها والدها لتدني علاماتها في الجامعة

ما حقيقة انتحار الناشطة السعودية المُعارضة هدى العمري في لندن؟

منع امرأة دخول مستشفى بيروت لأن ملابسها كانت "كاشفة للغاية" (فيديو)