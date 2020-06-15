مطعم يبيع قالب كيك بأكثر من 100 دولارولفترة محدودة في الأردن.. تعرف على القصة!

فاجأ مطعم حلويات يابانية في العاصمة الأردنية عمان زبائنه لتجربة قالب كيك قيمته 100 دينار أردني (أي ما يعادل 141 دولار أمريكي).

وجاء في الإعلان الذي نشرته إدارة مطعم Uncle Osaka اليابني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العرض يشمل شراء قالب كيك بـ100 مقابل الحصول على 5 حبات "موتشي" وكيكة ثانية من اختيار الزبون وهو ما أثار جدلًا عارمًا لارتفاع سعر القالب.

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وبين المطعم أنه بصدد صنع قالبين كيك فقط من هذا النوع وبأن العرض ساري المفعول في أحد أفرع مطعمة وللساعة الرابعة عصرًا فقط، مضيفًا نيته عمل بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تجربتها في إشارة منه إلى إظهار مصداقية ردود أفعال الزبائن.

وتبع هذا الإعلان ردود أفعال كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يستوعبوا السعر المكتوب مطالبين بتأكديه فيما علقت مجموعة أخرى أنها بصدد بيع أعضاء حيوية من جسده بغية شراء الكيكة المعلن عنها.

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المفاجئة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سارعن ثلاث فتيات على شراء القالب ودفعن 100 دينار مقابل القالب الذي يباع عادة بأقل من هذا السعر بكثير ليفاجئن بوجود 100 دينار داخل القالب بعد أن قمن بتقطيعه، إلى جانب كوبون شراء بقيمة 100 دينار أخرى.

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