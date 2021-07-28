مع ارتفاع درجات الحرارة.. سعوديون يقترحون تركيب مُكيّف على برج المملكة

تشهد مدن سعودية وعراقية وكويتة حاليًا صيفًا حارًا ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى معدلات عالية بسبب تعرضها للمنخفض الهندي الموسمي الذي يحمل معه رياحًا حارة ورطبة، خاصةً على المناطق الساحلية.

وكشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن الأجواء المناخية حاليًا تشهد موجات السموم بسبب دخول موسم الثريات الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أعلى معدلاتها.

وأشار الزعاق إلى أن "موسم الثريا بدأ مطلع يونيو، ويستمر إلى يوليو، وفي أغسطس تشتد فيه درجة الحرارة أكثر، وقد ترتفع إلى معدلات أكبر، وعادةً ما تنتهي هذه الأجواء منتصف سبتمبر.

وبناء على ذلك، اقترح أحد المغردين مازحًا إضافة جهاز تكييف ضخم لبرج المملكة الموجود وسط العاصمة الرياض في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها بلاده صيفًا.

وأشار المغرد في تغريدته الطريفة إلى أن المكيف المعلق على البرج سيعمل على ترطيب الأجواء في جميع الاتجاهات.

#مكيف_برج_المملكه



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وش يبرد وش يخلي .. الرياض قااااااره — فهده 🦌 (@fahdah__5) July 28, 2021

وبعدها بدأ رواد موقع التدوين "تويتر" ذكر اقتراحات مشابهة للمساعدة في التغلب على درجات الحرارة الملتهبة عبر وسم "#مكيف_برج_المملكة" ومنها نصب مظلات خاصة للطرق التي تشهد ازدحام مروري بشكل يومي.

الحل الوحيد للتبريد بالحر هو إستزراع نباتات تتحمل العطش و الحر راح يعطي تبريد خيالي اذا تم تطبيقة على الرياض مثل مشروع حديقة الملك سلمان راح ينزل تقريباً ٤ درجات بالرياض و مشروع الإستمطار الي تم تطبيقة فعلاً اعمال يشكرون عليها. #مكيف_برج_المملكه — Abu_Abdullah (@Z3bdalh) July 28, 2021

كما اقترح مغرد آخر وضع جهاز رذاذ الماء في أحياء الرياض لتخفيف من حدة حرارة الأجواء وهو ما يحسن من مزاج السكان المحليين.

اقتراح عمل مضلات خاصه للطرق الي عليها زحمه ماعرف اصمم لكن صوره توضيحيه #مكيف_برج_المملكه pic.twitter.com/Cu91QxhsnL — ƒнαн∂ 🇸🇦 (@trumb43) July 28, 2021

في حين اقترح مغرد آخر طلاء شوارع الرياض باللون الأزرق لتخفيف حدة حرارة الإسفلت الأسود.

يتم طلاء الزفلت باللون الأزرق وسيساعد على امتصاص حرارة الجو #مكيف_برج_المملكه — م. عبدالله لعلع (@iMo3tmd_) July 28, 2021

يذكر أن مدينة الدمام سجلت أمس الاثنين 27 يوليو 2021، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بـ 50.7 درجة محتلةً المرتبة الأولى بين مدن السعودية في درجات الحرارة العالية، حسبما أعلنه المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وجاءت ثانيًا القيصومة وحفر الباطن بـ 50 درجة، وثالثًا الأحساء بـ 4ْ9.2، ورابعًا رفحاء بـ 4ْ8 درجة، وخامسًا الرياض بـ 4ْ7.5، وسادسًا منطقة القصيم بـ 4ْ7 درجة، وثامنًا المدينة المنورة وعرعر وسكاكا بـ 4ْ5 درجة.

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