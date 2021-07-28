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مع ارتفاع درجات الحرارة.. سعوديون يقترحون تركيب مُكيّف على برج المملكة

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 11:23
جهاز تبريد على برج المملكة في الرياض
جهاز تبريد على برج المملكة في الرياض

تشهد مدن سعودية وعراقية وكويتة حاليًا صيفًا حارًا ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى معدلات عالية بسبب تعرضها للمنخفض الهندي الموسمي الذي يحمل معه رياحًا حارة ورطبة، خاصةً على المناطق الساحلية.

وكشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن الأجواء المناخية حاليًا تشهد موجات السموم بسبب دخول موسم الثريات الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أعلى معدلاتها.

وأشار الزعاق إلى أن "موسم الثريا بدأ مطلع يونيو، ويستمر إلى يوليو، وفي أغسطس تشتد فيه درجة الحرارة أكثر، وقد ترتفع إلى معدلات أكبر، وعادةً ما تنتهي هذه الأجواء منتصف سبتمبر.

وبناء على ذلك، اقترح أحد المغردين مازحًا إضافة جهاز تكييف ضخم لبرج المملكة الموجود وسط العاصمة الرياض في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها بلاده صيفًا.

وأشار المغرد في تغريدته الطريفة إلى أن المكيف المعلق على البرج سيعمل على ترطيب الأجواء في جميع الاتجاهات.

وبعدها بدأ رواد موقع التدوين "تويتر" ذكر اقتراحات مشابهة للمساعدة في التغلب على درجات الحرارة الملتهبة عبر وسم "#مكيف_برج_المملكة" ومنها نصب مظلات خاصة للطرق التي تشهد ازدحام مروري بشكل يومي.

كما اقترح مغرد آخر وضع جهاز رذاذ الماء في أحياء الرياض لتخفيف من حدة حرارة الأجواء وهو ما يحسن من مزاج السكان المحليين.

في حين اقترح مغرد آخر طلاء شوارع الرياض باللون الأزرق لتخفيف حدة حرارة الإسفلت الأسود.

يذكر أن مدينة الدمام سجلت أمس الاثنين 27 يوليو 2021، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بـ 50.7 درجة محتلةً المرتبة الأولى بين مدن السعودية في درجات الحرارة العالية، حسبما أعلنه المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وجاءت ثانيًا القيصومة وحفر الباطن بـ 50 درجة، وثالثًا الأحساء بـ 4ْ9.2، ورابعًا رفحاء بـ 4ْ8 درجة، وخامسًا الرياض بـ 4ْ7.5، وسادسًا منطقة القصيم بـ 4ْ7 درجة، وثامنًا المدينة المنورة وعرعر وسكاكا بـ 4ْ5 درجة.

 

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