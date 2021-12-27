مفتاح زنزانة مانديلا في مزاد علني مقابل مليون دولار .. وجنوب إفريقيا غاضبة

طرحت دار "غيرنزيز-Guernseys” الأمريكية للمزادات العلنية مفتاح الزنزانة التي ضمت بين جدرانها رئيس جنوب أفريقيا السابق "نيلسون مانديلا" لمدة 27 عامًا مقابل مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليون و340 ألف دولار أمريكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن حارس سجن مانديلا في جزيرة روبن، ويدعى كريستو براند، هو بائع المفتاح الأمر الذي أثار استياء السلطات في جنوب إفريقيا.

وأصدرت وزارة الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا بيانًا رسميًا بهذا الشأن جاء فيه: "من غير المفهوم أن دار غيرنزيز، التي من الواضح أنها تدرك التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، تعتزم بيع المفتاح بالمزاد من دون أي تشاور مع حكومة جنوب أفريقيا وسلطة التراث ومتحف جزيرة روبن".

واستخدم المفتاح لإغلاق باب السجن الواقع في جزيرة روبن الواقعة بالقرب من كيب تاون، حيث تم سجن المناضل ضد الفصل العنصري من قبل السلطات لمدة 27 عامًا.

وأشارت التقارير الى أن السجان وبائع المفتاح "براند" أصبح مقربًا من "مانديلا" خلال فترة تواجده في السجن، لكنه قرر الآن بيع المفتاح بعد مرور أكثر من 7 سنوات على وفاة الرئيس السباق.

وقال مؤسس ورئيس دار المزادات غيرنسيز في نيويورك، أرلان إيتنغر: "الفكرة المؤلمة تكمن بأن المفتاح العادي لا يستحق أجرًا ضئيلًا، فهو يمثل أفضل وأسوأ ما في الإنسانية - فقد سُجن مانديلا ظلمًا لمدة 27 عامًا”.

وتابع: "يرمز المفتاح الى جزء غير عادي من تاريخ ليس فقط جنوب إفريقيا ولكن العالم أجمع".

ووضعت دار المزادات مبلغًا احتياطيًا قدره 250 ألف دولار (186 ألف جنيه إسترليني)، لكن مؤسسها يقول إنه قد يجلب أكثر من مليون جنيه إسترليني.

وأضاف: "نأمل حقًا ألا يتم شراؤها من قبل جامع يريد فقط امتلاكها - إنه مفتاح رمزي يجب أن يتمكن الجميع من رؤيته".

وكان "نيلسون مانديلا" الذي توفي عن 95 عاما في ديسمبر/كانون الأول 2013 ناشطا مناهضا لنظام الفصل العنصري في بلاده.

وانتُخب ليكون أول رئيس لجنوب أفريقيا الديمقراطية في مايو/أيار 1994، وشغل المنصب حتى يونيو/حزيران 1999.