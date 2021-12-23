مفحط يدهس معلمة ويقتل ابنتيها بالرياض .. وحملات للتبرع بالدم

سادت حالة من الحزن في الشارع السعودي بعد تعرض مُعلمة وابنتيها للدهس تحت عجلات مُفحط مُتهور في أحد شوارع الرياض ما أسفر عن وفاة الطفلتين ونقل الأم إلى العناية المركزة.

وكشف شقيق الأم المعلمة نسرين النوفل عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر" تفاصيل الحادث المؤلم، حيث غرد قائلًا: "اختي وقرة عيني ام ياسر ترقد في العناية المركزة اثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة جنى ولين … انا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بمقدار … اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستارًا عن النار … دعواتكم لها".

وكتب في تغريدة أخرى: "مطلوب على وجه السرعة متبرعين للدم (أي فصيلة دم) للمريضة شقيقتي أم ياسر ملف رقم 3183954 بمستشفى الحرس الوطني مبنى بنك الدم خلف كودو".

وعبر وسم يحمل اسم الأم #نسرين_النوفل قدم رواد موقع التدوين "تويتر" التعازي للأم بوفاة طفليتها سائلين الله بأن يتغمد روحهما الجنة وأن يربط على قلوب عائلتهما.

وطالب المغردون بضرورة محاسبة المفحط المتهور وإنزال أشد العقوبات به ليكون عبرة لغيره مع فرض قوانين صارمة تمنع التفحيط في السعودية والاستهتار بأرواح الآخرين.

وذكر مغردون أن قائد المُركبة مراهق وكان يمارس التفحيط أمام أصدقائه لكنه فقد السيطرة على مركبته، ودهس المعلمة نسرين، التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها "جنى ولين" متسببًا في وفاة الطفلتين في تلك اللحظة.

وأظهرت أول صورة تداولها مغردون في الهاشتاغ لحظة انحراف المركبة قبل دهس المعلمة نسرين النوفل مع طفلتيها.

التفحيط

التفحيط (في دول الخليج) أو التقحيص أو التشحيط أو التفحيص أو الخبات أو التمتيع (في شرق ليبيا) أو التسطريب (في غرب ليبيا) أو الهجولة أو التنطيل، ولها أسماء كثيرة منتشرة، وجميعها كلمات عامية لا جذر لها في اللغة العربية الفصحى، هي مجموعة حركات يقوم بها المفحط بالسيارة، وهو جعل السيارة تنزلق مع التحكم فيها، بأن يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفًا للاتجاه الفعلى الذي تسير فيه السيارة (لليمين والسيارة تتجه إلى اليسار والعكس صحيح) وفي نفس الوقت تكون تحت سيطرة القائد.

ويعد التفحيط أو الانجراف هواية بعض الشباب، يمارسونها في الاماكن قليلة السكان لكي يتفادوا خطر الاصابات والحوادث.

وايضًا يعد التفحيط من طرق تفريغ الطاقة الزائدة لدى الشباب.