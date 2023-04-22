فيديو رجل مسن في الحرم المكي يثير تفاعلًا.. والمستشار تركي آل شيخ يبحث عنه

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن ظهر بملابس غريبة في الحرم المكّي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2023، وجمع الفيديو الكثير من التعليقات والأراء التي وصفت في بعضها بالمبالغ به.

واعتبر الجمهور ان الرجل ظهر بملابس غريبة وبدات الكثير من القصص والتحليلات حوله، في نفس الوقت قال الكثيرون إن ملابس الرجل عادية جدًا وأن هناك مبالغة في التعامل مع الفيديو.

فيديو الرجل المسن يحظى باهتمام الجمهور

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها الفيديو نشر شخص يدعى محمد الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر فيه رجل كبير في السنّ جالس في غرفة على الكنبة.

وعلّق الرجل على مقطع الفيديو بقوله: "هذا صاحب المقطع الشهير واسمه الحاج عبد القادر وهو باكستاني الجنسية"، وكان الرجل المسنّ في مقطع الفيديو يقول: "أنا مسافر اليوم وأنا أريد الحج وأرغب بذلك كثيراً".

وكان الجمهور قد شبه الرجل العجوز الذي ظهر في الفيديو، فيما راح البعض للحديث أنه شخصية قادمة من التاريخ، وبناء الكثير من القصص الخيالية حوله.

المستشار تركي آل شيخ يبحث عن الرجل العجوز

وعلّق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" على مقطع الفيديو بقوله: "يبشر.. من يدلّني عليه؟"، في إشارة منه لرغبته بتلبية ما طلب الرجل.

وأشاد الجمهور بتصرف المستشار تركي آل شيخ الذي يحرص باستمرار على التفاعل مع القضايا الإنسانية.