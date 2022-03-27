القبض على مقيم احتفل بالهجوم الحوثي على أرامكو

في الوقت الذي تلقت فيه السعودية دعمًا خليجيًا وعربيًا وعالميًا بعد تعرُّض منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو لهجماتٍ حوثية إرهابية، رُصد شخص يقيم على الأراضي السعودي يحتفل بهذا العمل الإرهابي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحتفل ويؤيد العمل الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضي، 25 مارس 2022، منشأة أرامكو بجدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأثارت كلمات مصور الفيديو والتي أعرب من خلالها عن سعادته بهذا الهجوم الإرهابي واعتبره إنجازًا تاريخيًا استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل وبدء التحريات اللازمة بهذه الجريمة.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول شخصًا وهو يمدح هذا الفعل الشنيع سائلًا الله بأن يحفظ منفذه (الحوثي) دون الكشف عن وجهه.

بعد ساعات من تداول الفيديو، أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على صاحب الفيديو الذي يحتوي على عبارات تؤيد العمل العدائي على أرامكو وكشف بأنه مقيم يحمل الجنسية اليمنية

وأضافت أن الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة حددت هوية شخص نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

هجوم أرامكو

استهدفت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن منشآت شركة أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض وجيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، استهداف محطة أرامكو بجدة ومحطة الكهرباء بصامطة بصواريخ انطلقت من مدينة الحديدة اليمنية.

وأظهر فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في خزانات الوقود التابعة لأرامكو في ضواحي جدة.