ملكة الدنمارك تعتذر من أحفادها بعد نزع ألقابهم الملكية .. هل تتراجع عن قرارها؟

تشهد أروقة القصر الملكي الدنماركي أحداثًا وتحركات غير مسبوقة منذ أيام على خلفية القرار الصادم الذي أصدرته مارغريت الثانية ملكة الدنمارك يوم الخميس الماضي والقاضي بتجريد أربعة من أحفادها الثمانية من ألقابهم الملكية بدءا من العام المقبل.

وفي الوقت الذي بررت فيه الملكة مارجريت (82 عامًا) قرارها هو السماح لأفراد العائلة الصغار عيش حياة طبيعية، إلا أن الصدمة كانت حين خصّت الملكة في قرارها أطفال ابنها الأصغر الأمير يواكيم فيما احتفظ أبناء عمومتهم الأربعة بألقابهم الملكية للأبد باعتبارهم أبناء ولي عهد الدنمارك والملك المستقبلي للبلاد.

ومع توالي ردود الأفعال داخل القصر الملكي على القرار الأخير، أصدرت الملكة مارجريت بيانًا رسميًا قبل ساعات كشفت فيه عن المشاعر التي انتابتها في أعقاب تجريد أحفادها من ابنها الأمير يواكيم من ألقابهم الملكية اعتبارًا من بداية العام المقبل.

ملكة الدنمارك تعتذر من أحفادها

الملكة مارجريت

وجاء في بيان الملكة مارجريت: "كانت هناك ردود أفعال قوية خلال الأيام التي تلت صدور القرار حول الاستخدام المستقبلي لألقاب أبناء الأمير يواكيم الأربعة، وقد أثرت علي بالطبع، لكن هذا القرار جاء منذ وقت طويل".

وتابعت: "مع مرور 50 عامًا وأنا على العرش الملكي، فمن الطبيعي أن ننظر إلى الوراء وأن ننظر إلى الأمام، ومن واجبي كملكة أن أضمن أن النظام الملكي يشكل نفسه دائمًا بما يتماشى مع العصر".

وأضافت: "ينطوي حمل اللقب الملكي على عدد من الالتزامات والواجبات التي تقع في المستقبل على عاتق عدد أقل من أفراد العائلة المالكة، هذا التعديل الذي اعتبره تدقيقًا ضروريًا للملكية في المستقبل، أريد أن أقوم به في وقتي".

وتابعت: "لقد اتخذت قراري بصفتي ملكة وأم وجدة، لكن بصفتي أمًا وجدة فقد قللت من تقدير مدى تأثر ابني الأصغر وعائلته كثيرًا، وهذا يترك انطباعًا كبيرًا، وأنا اعتذر لذلك لا ينبغي أن يشك أحد في أن أطفالي وزوجات أبنائي وأحفادي هم أكبر فرحة واعتزاز لي".

واختتمت ملكة الدنمارك بيانها بالقول: "آمل أن نتمكن كعائلة من إيجاد السلام حتى نجد طريقنا في هذا الوضع".

ردود أفعال العائلة الملكية الدنماركية على قرار الملكة

تاليًا ردود أفعال العائلة الملكية الدنماركية على قرار ملكة الدنمارك مارغريت الثانية:

الأمير يواكيم يُعلق على قرار والدته الملكة مارغريت

الأمير يواكيم وزوجته الثانية الأميرة ماريا

قال الأمير يواكيم - الابن الأصغر للملكة مارغريت - إنه مستاء من التغيير والقرار الذي أصدرته والدته الأسبوع الماضي والقاضي بحرمان أبناءه الأربعة من ألقاب "أمير وأميرة" بدءًا من العام المقبل.

وقال الأمير يواكيم: "ليس من الممتع أن ترى أطفالك يتعرضون لسوء المعاملة بهذه الطريقة، يجدون أنفسهم في وضع لا يفهموه".

فيما قالت زوجته، الأميرة ماري، إن طفلها الأصغر تعرض للتنمر في المدرسة بعد انتشار أنباء تجريده من لقبه الملكي.

وذكر الزوجان أن الملكة مارجريت لم تتحدث إليهما منذ الإعلان عن التغييرات، وبأنهم في حالة صدمة وذهول من القرار.

منذ بداية عام 2023، سيُعرف أبناء يواكيم الأربعة: الأمير نيكولاي (23 عامًا)، والأمير فيليكس (20 عامًا)، والأمير هنريك (13 عامًا)، والأميرة أثينا (10 أعوام)بألقاب كونت وكونتيسة مونبيزات بدلًا من الأمير والأميرة.

وقال القصر الملكي الدنماركي إن هذا القرار يعد "امتداد طبيعي" لرغبة الملكة مارغريت في تقليص حجم الملكية.

وجاء في بيان الأسبوع الماضي أن "الملكة تود إنشاء إطار عمل للأحفاد الأربعة ليكونوا قادرين على تشكيل حياتهم الخاصة إلى حد كبير".

الأميرة ماري ولية العهد تُعلق على قرار الملكة مارجريت

ولي العهد الدنماركي وزوجته الأميرة ماري

أيدت زوجته ولي العهد الأميرة ماري قرار الملكة قائلة "أستطيع أن أفهم أنه قرار صعب اتخاذه، وقد يكون التغيير صعبًا ويمكن أن يكون مؤلمًا حقًا، لكن هذا لا يعني أن القرار ليس هو القرار الصحيح".

وذكرت الأميرة ماري إلى أنه القصر الملكي الدنماركي سينظر أيضًا في ألقاب أطفالها من ولي العهد، وقالت: "لا نعرف كيف سيبدو البيت الملكي في زمن فريدريك هنريك أندريه كريستيان".

الأميرة بيندكت شقيقة الملكة

كما علقت الأميرة بيندكت شقيقة الملكة على قرار الملكة مارجريت قائلة: "اعتقد أن القرار صعب علهم خاصة في البداية، وهذا واضح تمامًا لكن أختي تتخذ قرارات حكيمة كملكة، كما أنها تفكر في المستقبل واعتقد أن هذا هو المهم".

الأمير نيكولاي

الأمير نيكولاي حفيد الملكة مارجريت

كما علق الأمير نيكولاي، الابن الأكبر للأمير يواكيم من زوجته الأولى الكونتيسة ألكسندرا على قرار جدته بتجريده من لقبه كأمير.

وقال الأمير نيكولاي: "أنا وعائلتي حزينون للغاية، ونحن في حالة صدمة من هذا القرار ومدى سرعته بالفعل".

وتابع: "أنا في حيرة من أمري لماذا يجب أن يحدث مثل هذا، نحن متأثرون للغاية".

الكونتيسة ألكسندرا تعلق على قرار الملكة مارغريت

الكونتيسة ألكسندرا

علقت الكونتيسة ألكسندرا، زوجة الأمير يواكيم السابقة ووالدة نيكولاي وفيليكس - على قرار الملكة القاضي بتجريد أبنائها من ألقابهم الملكية.

وقالت ألكسندرا في بيان صادر عن مستشارة الصحافة هيلي فون ويلدنراث لوفغرين: "نحن جميعًا في حيرة من أمرنا. نشعر بالحزن والصدمة، أتى هذا القرار مثل صاعقة علينا، يشعر الأطفال بأنهم منبوذون، لا يمكنهم فهم سبب انتزاع هويتهم منهم".

وكان الأمير يواكيم قد تزوج من الأميرة ماري في عام 2008، واستقبلوا لاحقًا ابنهم هنريك ثم الأميرة أثينا.