ملكة جمال أوكرانيا ترمي تاجها وتحمل السلاح دفاعًا عن بلادها

تعهدت ملكة جمال أوكرانيا لعام 2015 "أناستاسيا لينا" بحماية بلدها في وجه القوات الروسية التي تحاول غزو بلادها منذ يوم الخميس الماضي، 24 فبراير 2022.

ونشرت "لينا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورًا لها وقد تخلت عن التاج الملكي والكعب العالي وحملت بيدها سلاح airsoft وارتدت البيادة مع الزي العسكري الكامل.

وأرفقت "لينا" الصور بخطاب توعدت فيه من يحاول اجتياز حدود بلادها (روسيا) بقصد الغزو، وقالت بأن من يقوم بذلك "سيقتل" لا محال.

وقالت "لينا" في منشور آخر: "جيشنا (أوكرانيا) يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا"، ثم ألحقتها بصورٍ تظهر جنودًا يسيرون مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الذي أعلنته "قائدًا حقيقيًا وقويًا".

وقبل التطوع في الدفاع عن بلادها، عملت "لينا"، وهي من كييف، سابقًا كمديرة عارضة أزياء ومديرة علاقات عامة في تركيا، كما عملت كمترجمة فهي تتحدث خمس لغات.

ودعت "لينا" الأوكرانيين إلى إزالة جميع إشارات الطرق لجعل من الصعب على الجنود الغزاة التنقل عبر أوكرانيا، وكتبت: "تفكيك لافتات الطرق على جميع طرق البلاد. العدو بائس ولا يفهم أرضنا وطرقنا، دعونا نساعدهم على الذهاب مباشرة إلى الجحيم".

وتعد "لينا" واحدة من آلاف النساء اللائي ينتمين إلى القوات العسكرية الأوكرانية التي تمتلك أكبر قوة عسكرية نسائية في العالم مع 36000 امرأة قوية تم تدريبهن بشكل مثالي على القتل.

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت ملكة جمال أوكرانيا السابقة "لينا" جزءًا من هذه القوة العسكرية الأوكرانية، إلا أنها تنشر صورًا لتدريبات إطلاق النار لسنوات على حسابها الشخصي على "إنستغرام" بمعنى أنها تعرف كيفية استخدام إحدى تلك البنادق الهجومية.

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