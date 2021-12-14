ملكة جمال البحرين تتعرض للتنمر بسبب قصر قامتها

كشفت ملكة البحرين منار نديم دياني، والتي أثارت الجدل مؤخرًا بمشاركتها بمسابقة ملكة جمال الكون 2021 المقامة في دولة الاحتلال الاسرائيلي، تعرضها للتنمر بسبب قصر قامتها.

ونشرت منار عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها بمنافساتها في المسابقة اللاتي تفوقن عليها من ناحية الطول وأشارت الى أنها وبسبب هذه الصورة تعرضت للمضايقات.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "أرى الكثير من المتنمرين من هذه الصور. أنا هنا لأمثل جميع النساء بغض النظر عن الشكل أو الحجم أو الدين أو اللون”.

وتابعت: "بالنسبة للأشخاص الذين ينشرون الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي - ليس لدي سوى الحب لكم جميعًا. أتمنى أن تجد السلام في قلبك حيث أتحد أنا وزميلاتي لكسر الصور النمطية للجمال في العالم”.

واختتمت حديثها بالقول: “أريد أن أشكر كل من قال أشياء ملهمة لي، أشكركم على الرسائل اللطيفة! أحبكم".

وكانت منار قد صرحت قبل مشاركتها في المسابقة العالمية بأن طولها لم يمنعها من خوض هذا التحدي حيث قالت: "ربما أنا أقصر مشتركة في تاريخ ملكة جمال الكون، لكنني أقف شامخة لأمثل بلد الحب والسلام واللطف - أول ملكة جمال البحرين على الإطلاق".

وكانت منار قد أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية لمشاركتها في المسابقة المقامة في دولة الاحتلال رغم دعوات المقاطعة التي أطلقتها جهات عربية وفلسطينية عدة.

وفي إطار الإصرار المغربي البحريني على المشاركة في المسابقة، علّق المغردون أن المعيار الأساسي للجمال هو معيار المبادئ والثوابت، والتي فقدتها الدولتان، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع.

يذكر أن منار نديم دياني، تدرس الأزياء في دبي، وتم اختيارها في 29 نوفمبر كأول مشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون في بلادها.

وكانت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، توجت رسميًا ملكة جمال الكون لسنة 2021.

وتغلبت ساندو (21 عاما) على 79 متسابقة من مختلف البلدان والأقاليم، بما في ذلك وصيفة ملكة جمال باراغواي، نادية فيريرا، وملكة جمال جنوب إفريقيا الثانية، لاليلا مسوان.

وحصلت ساندو على التاج من قبل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة على خشبة المسرح.

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