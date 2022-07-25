ملكة جمال العالم تغادر لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان .. ما القصة؟

فاجأت ملكة جمال العالم 2022 كارولينا بيلاوسكا بقرار انسحابها من لجنة اختيار ملكة جمال لبنان والذي أقيم في مجمّع الفورم دو بيروت بمنطقة "الكرنتينا" في العاصمة اللبنانية يوم أمس الأحد، 24 يوليو 2022.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن ملكة جمال العالم 2022 كارولينا بيلاوسكا بدأت تشعر بوعكة صحية خلال تواجدها على طاولة لجنة التحكيم وهو ما منعها من إكمال مهمتها باختيار ملكة جمال لبنان.

وفي كواليس الحفل، قالت كارولينا أن أعراض الوعكة الصحية بدأت تظهر عليها منذ صباح يوم أمس الأحد لكنها حاولت قدر المستطاع المشاركة لأنّ هذا الأمر يعني الكثير لها بخاصةٍ مساندة المشتركات.

وبعد انسحابها من طاولة التحكيم، حلّت مدير عام- رئيس مجلس إدارة منظّمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي Julia Morley مكان ملكة جمال العالم على مقعد التحكيم.

ملكة جمال العالم تتجول في قصر بيت الدين

نشرت ملكة جمال العالم 2022 كارولينا بيلاوسكا مقاطع فيديو من جولتها السياحية في لبنان قبيل حضور حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022.

وتجولت كارولينا بيلاوسكا داخل قصر بيت الدين، هذا الصرح الثقافي الذي يُوثّق تاريخ لبنان ويُعد واحد من أهم المزارات السياحية في لبنان، ويعتبر من أفضل الأمثلة على العمارة اللبنانية في أوائل القرن التاسع عشر.

وعبّرت كارولاينا في مجموعة فيديوهات نشرتها عبر صفحة Miss World الرسمية على انستغرام عن سعادتها بالمشاركة في حفل تتويج ملكة جمال لبنان الذي ترعاه وزارة السياحة اللبنانيّة، وتنظّمه الـ"LBCI" وتُنتجه بالشراكة مع "IP Studios" تحت شعار "WeMissLebanon".

ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال لبنان 2022

توجت الحسناء ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد، 24 يوليو، بعد انقطاع دام 4 سنوات بسبب الأحداث والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على عدة أصعدة.

وفي حفل ضخم نظّمته شاشة الـ"LBCI" وأنتجته بالشراكة مع "IP STUDIOS" وقدّمته الإعلاميّة والممثلة إيميه صياح، توجت الملكة السابقة مايا الرعيدي الملكة الجديدة التاج الملكي لتمثل بلادها في مسابقات الجمال العالمية.

وحلّت كلّ من مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.

ونجحت ياسمينا زيتون في الحصول على اللقب بعدما تنافست مع 16 مشتركة تقدّمن من المناطق اللبنانية كافّة ومن الاغتراب اللبناني، وهنّ:

أغاتا صيفي من القبيّات

سيلين صليبا من جونية

شانيل العميل من رميش

كلويه حوشب من بقاعكفرا

كريستينا نخلة من عانا

دلال حبّ الله من صور

جاسينتا عرب من أردة

جاسينتا راشد من وادي دير دوريت

لارا هراوي من بسكنتا

لين مسعود من زغرتا

ماريا شوشاني من بيروت

ماريانا صقر من حدشيت

مروى مكّي من دير الزّهراني

مايا أبو الحسن من بتخنيه

ناتاليا السّيّد من صيدا

سيلفانا ديب من بيت شلالا

ياسمينا زيتون من كفرشوبا

الجميلات الـ17 خضعن لامتحان الطلّة، الجمال، والأسئلة، أمام لجنة تحكيم متخصّصة تألفت من:

ملكة جمال لبنان للعام 1993 سامايا شدراوي، ممثّلة وزارة السياحة.

مدير شركة "IP STUDIOS" الشريكة في إنتاج الحفل محمد يحيي

ملكة جمال العالم 2021 الحاليّة كارولينا بيالاوسكا

المديرة العامة لجريدة النهار والنهار العربي نايلة تويني

المؤلّف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل

الإعلاميّة ومقدّمة البرامج هيلدا خليفة

خرج مسرح كركلا إيفان كركلا

المؤثّرة العالميّة على مواقع التواصل الاجتماعي الـ"Influencer" كارن وازن.

ومن المقرر أن تمثل ياسمينا بلادها في مسابقة "ملكة جمال العالم Miss World" ومسابقة "ملكة جمال الكون Miss Universe".

من هي ياسمينا زيتون ؟

تبلغ من العمر 20 عامًا.

من قرية كفر شوبا.

طالبة جامعية في السنة الثالثة اختصاص "الصحافة" بجامعة سيدة اللويزة.

يبلغ طول ياسمينا 167 سنتيمترًا .

وزنها 51 كيلو غرامًا.

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