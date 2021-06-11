ملك الغابة "الجبان".. أسد يتسلق شجرة هربًا من قطيع الجاموس

"الضرغام".. "أسامة".. "الحارث".. "السبع".. "القسورة".. "ملك الغابة".. جميعها أسماء تُطلق على الأسد لما يتميز به هذا الحيوان من قوة الجسم وعضلات القفص الصدري والقوائم الأماميّة التي تكسبه القوة للانقضاض على الفريسة وطرحها أرضًا وتجعله أقوى حيوان في الغابات والبراري.

لكن على ما يبدو أن لا شيء يبقى على ما هو عليه، فحتى الأسود باتت تخاف من الحيوانات الأخرى، وهو ما حدث مؤخرًا مع أسد اضطر للهروب وتسلق الشجر خوفًا من قطيع من الجاموس قرر مهاجمته.

وتشبث الأسد بفرع الشجرة بعد أن أخطأ في محاولة ملاحقة القطيع في ماساي مارا بكينيا، عندما رأى الجاموس الأسد يقترب، استدار وطارده ، مما أجبره على صعود الشجرة لساعات.

ونجح المصور "أولاف ثوكلي" (54 عامًا)، من النرويج، من توثيق اللحظة التي أُجبر فيها ملك الغابة على الهروب إلى بر الأمان.

وقال المصور:"فجأة علم الجاموس بوجود الأسد، ورأى أن شجرة منعزلة في السافانا الكبيرة قد تكون وسيلة أمانه وتسلقها إلى بر الأمان من الجاموس الكبير، ومكث في الشجرة قرابة الساعة، قبل أن يغادر قطيع الجاموس المنطقة".