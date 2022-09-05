ممحاة مسرطنة تثير الهلع بالأسواق الأردنية

فجّرت مسؤولة في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس بالأردن مفاجأة من العيار الثقيل حين وجهت تحذيرًا من وجود مادة "مسرطنة" في بعض أنواع ممحاة الرصاص والتي يجري بيعها في الأسواق المحلية الأردنية.

وقالت مساعد المدير العام للشؤون الرقابية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندس وفاء المومني، لإحدى الإذاعات المحلية أن المؤسسة رصدت مادة "الفتاليت" المسرطنة بنسب عالية التركيز موجود في بعض أنواع الممحاة والتي تؤثر بشكل سلبي على الكبد.

وذكرت المهندسة المومني بأن المؤسسة ستتخذ إجراءات فورية خلال الأسبوع الجاري لنشر صور الممحاة وسحبها من الأسواق، منوهة إلى أن الوضع لا يدعو للقلق لأن الكميات المسحوبة والأعداد الموجودة في السوق قليلة وبنسب مختلفة لوجود مادة "الفتاليت".

مادة الفتاليت المسرطنة

وحول المادة التي رُصدت داخل هذا النوع من الممحاة، قالت المومني أن مادة "الفتاليت" هي مادة كيميائية مركبة يتم إضافتها لصناعة البلاستيك أو المنتجات اللينة مثل المعجون أو الممحاة أو ألعاب الأطفال، بهدف جعلها أكثر مرونة ومتانة ومقاومة للحرارة المرتفعة.

كما تضاف مادة الفثاليت إلى مواد العناية الشخصية مثل الشامبو والصابون وبخاخ الشعر ومستحضرات التجميل لجعل العطور تدوم لفترة أطول.

طريقة انتقال مادة الفتاليت المسرطنة

وحول انتقال مادة الفتاليت المُسرطنة إلى جسد الأطفال، قالت المومني إلى أنه يتم من خلال تعرق أصابعهم عند استخدام الممحاة ومسح جبينهم أو أنفهم أو وضعها في فمهم، وبالتالي يظهر تأثيرها على المدى البعيد وليس بشكل فوري.

تعليق رسمي على ممحاة مسرطنة

وبعد حالة الهلع التي انتابت الشارع الأردني، أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس بيانًا أكدت فيه سلامة ومأمونيّة مواد القرطاسية المنتشرة في الأسواق الأردنية.

وذكرت المؤسسة في بيانها الرسمي أنه جرى ضبط بعض الأصناف المخالفة من "محّايات أقلام الرصاص" بكميات محدودة، وسيتم إتلافها قريبًا.

ضابط بنجمة واحدة يثير غضب الشعب الكويتي .. ماذا فعل في مركز التسوق؟

بعد زواجها من الأمير غازي .. الأميرة مريم تثير فضول الأردنيين

سدر منسف يظهر في ساحة برج إيفل .. ما القصة؟