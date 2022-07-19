دخولية ممشى اهل مصر بـ20 جنيه .. ومعلقون: الترفيه أصبح بفلوس

لقي قرار شركة كاونسل ماسترز، فرض رسوم على دخول منطقة ممشى اهل مصر قدرها 20 جنيه مصري (1.06 دولار أمريكي – 3.97 ريال سعودي) ردود أفعال متفاوتة في الشارع المصري والتي تُرجمت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر وسم "#ممشى_اهل_مصر" انقسمت آراء المغردين المصريين على قرار الشركة المسؤولة عن تشغيل المرحلة الأولى من ممشى اهل مصر، الذي يُعد من أهم وأشهر معالم السياحة في القاهرة وتحديدًا على طول نهر النيل.

وبين مؤيدٍ ومعارضٍ للقرار، عبر القسم الأول من المغردين عبر الوسم المذكور عن غضبهم واستيائهم وغضبهم من فرض رسوم مالية لدخول منطقة ترفيهية اعتادوا على ارتيادها بشكلٍ مجاني خلال السنوات الماضية.

وكتب أحد المغردين: "فرض رسوم علي ممشى اهل مصر عاوز (تريد أن) تمشي ادفع عاوز(تريد أن) تركن ادفع، عاوز (تريد أن) تزحف ادفع انت عايش عشان تدفع تاخد لا مفيش لله الأمر من قبل ومن بعد".

"فرض رسوم علي ممشى اهل مصر عاوز (تريد أن) تمشي ادفع عاوز(تريد أن) تركن ادفع، عاوز (تريد أن) تزحف ادفع انت عايش عشان تدفع تاخد لا مفيش لله الأمر من قبل ومن بعد". وجاء في تعليق مغرد آخر: "ممشى اهل مصر بقي بفلوس ، أقل وابسط رفاهية للناس البسيطة كلها بقت بالفلوس ! تفنن وإمعان في إفساد حياتهم بكل غل وقسوة والله العظيم".

"ممشى اهل مصر بقي بفلوس ، أقل وابسط رفاهية للناس البسيطة كلها بقت بالفلوس ! تفنن وإمعان في إفساد حياتهم بكل غل وقسوة والله العظيم". وعلّق مغرد ثالث: "استولوا على شاطئ النيل في القاهرة ، وحرموا منه البسطاء ، وقالوا سننشئ "ممشى اهل مصر" ، فلما أنجزوه ظن الشعب الغلبان أنه لأهل مصر فعلًا، ولم يتخيلوا أن الاسم مجرد شعار، في بلد شعارات، مثل شعار "تحيا مصر" تردده وأنت تموت جوعا أو فقرًا أو بؤسًا أو قهرًا".

وكتب آخر: "البلاد كلها لازم توفر لشعبها متنفس لهم وبيكون مجاني زي حدائق الهايدبارك في لندن واحنا الحمدلله بنقطع الأشجار وبنردم الشواطئ ونبني عليها كافيهات الناس تروح فين أي الفسحة المجانية اللي بتوفرها لهم الدولة".

"البلاد كلها لازم توفر لشعبها متنفس لهم وبيكون مجاني زي حدائق الهايدبارك في لندن واحنا الحمدلله بنقطع الأشجار وبنردم الشواطئ ونبني عليها كافيهات الناس تروح فين أي الفسحة المجانية اللي بتوفرها لهم الدولة". وعلق آخر: لا وايه اسمه ممشي يعني تنزل تتمشي على نيل بلدك تدفع فلوس كمان ، يا ترى مبسوطين معانا يا اهل مصر!!".

لا وايه اسمه ممشي يعني تنزل تتمشي على نيل بلدك تدفع فلوس كمان ، يا ترى مبسوطين معانا يا اهل مصر!!". وكتب آخر: "الحكاية وراء ممشى اهل مصر هي حكاية مصر: تطوير بمصاريف فلكية، بيع وتأجير بأسعار مبالغ فيها لتعويض التكلفة، اكتشاف البطء في المبيعات، ثم فرض رسوم مباشرة على المستخدم النهائي واتهامه بعدم الحفاظ على مظهر المنجز الحضاري.. ثم قريبا اكتشاف إنه الرسوم بتعطل المبيعات نفسها، فنعمل إيه؟".

"الحكاية وراء ممشى اهل مصر هي حكاية مصر: تطوير بمصاريف فلكية، بيع وتأجير بأسعار مبالغ فيها لتعويض التكلفة، اكتشاف البطء في المبيعات، ثم فرض رسوم مباشرة على المستخدم النهائي واتهامه بعدم الحفاظ على مظهر المنجز الحضاري.. ثم قريبا اكتشاف إنه الرسوم بتعطل المبيعات نفسها، فنعمل إيه؟". وكتب مغرد: "طيب اللي هيسكت عن الهطل اللي بيحصل في ممشى أهل مصر ده وأنه يبقى بتذكرة يبقى عايز يضرب على قفاه بجد يعني لما التذكرة تبقى 20 جنية وأسرة بسيطة مكونة من خمس أفراد يدفعوا 100 جنيه عشان بس يتمشوا في ( الشارع ) يبقى دة جنان اللي بيحصل والله".

في المقابل وجد من أيد قرار السلطات المصرية فرض رسوم مالية لدخول منطقة ممشى مصر باعتبارها إحدى واجهات السياحة في بلادهم والتي يجب المحافظة عليها من التخريب من خلال تحديد عدد الزوّار.

وأشارت إحدى المغردات إلى أن فرض رسوم مالية على الزوّار سيحمي المنطقة من التخريب، وتجنب مشاهد المعاكسة والتحرش التي تشهدها المناطق الترفيهية الأخرى في القاهرة.

وكتبت هذه المغردة: "بعض الناس سلوكياتها زفت والتخريب بيبقي عن قصد النوعية دي بقي محتاجه تتأدب ومش بتتأدب الا لما تدفع".

"بعض الناس سلوكياتها زفت والتخريب بيبقي عن قصد النوعية دي بقي محتاجه تتأدب ومش بتتأدب الا لما تدفع". وكتب مغرد آخر: "هو من الأصل معمول لهذا الغرض وهو كان نموذج البداية وبعد كده هيعملوا منه كذا نسخة استثمار لكن قصة التخريب دي شيء مقصود لأن المكان محكوم عليه شرطة وأمن ومراقب بالكاميرات".

"هو من الأصل معمول لهذا الغرض وهو كان نموذج البداية وبعد كده هيعملوا منه كذا نسخة استثمار لكن قصة التخريب دي شيء مقصود لأن المكان محكوم عليه شرطة وأمن ومراقب بالكاميرات". و كتب أحد المغردين: "المعلومة غلط ... التذاكر لمنطقة المطاعم والكافيهات بس .. وبتتخصم من قيمة الطلبات .. يعني مش هيدخل للمنطقة دي غير اللي هيقعد ويطلب .. اللي عاوز يتمشى .. هيتمشى مجانًا".

"المعلومة غلط ... التذاكر لمنطقة المطاعم والكافيهات بس .. وبتتخصم من قيمة الطلبات .. يعني مش هيدخل للمنطقة دي غير اللي هيقعد ويطلب .. اللي عاوز يتمشى .. هيتمشى مجانًا". وكتب آخر: "بطلوا قلة أدب وكدب بقى وماتمشوش ورا خروف كداب دي مش تذكرة لدخول ممشى اهل مصر ... دي تذكرة صف السيارات".

وزارة الإسكان تعلق على رسوم ممشى أهل مصر

قال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية عبدالخالق إبراهيم إن الرسوم المادية فرضت على المنطقة السفلية من ممشى أهل مصر بعد "أعمال التخريب التي شهدها" خلال إجازة العيد بينما يبقى الجزء العلوي مجانًا.

يذكر أن مشروع ممشى أهل مصر هو ملك لهيئة المجتمعات العمرانية وهي المسؤولة عن عمليات التطوير، وتم التعاقد مع شركة كاونسل ماسترز لتتولى إدارة الممشى.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه.

أما المرحلة الثانية من الممشى، تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه.

ممشى اهل مصر

يُعد ممشى اهل مصر من أهم وأشهر معالم السياحة في العاصمة المصرية والذي يمتد على طول نهر النيل في القاهرة.

يتميّز ممشى اهل مصر بتنوع الفعاليات الترفيهية التي من الممكن أن يقوم بها الزوّار هناك، بدءا من التمشية على طول الكورنيش أو الجلوس في مدرجات مظللة أو تناول وجبة طعام شهيّة في عشرات المطاعم والمتاجر الفاخرة.

وتشمل منطقة ممشى اهل مصر 19 مبنى مختلفًا:

62 محلًا بمساحات مختلفة

5 كافتيريا

5 مطاعم

3 كراجات للسيارات

مراسي نيلية

مسارح عائمة

مطاعم وكافتيريات

خدمات ومنافذ بيع

المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر تضم 19 مبنى:

مطعم عائم

3 كافتيريات بمساحات مفتوحة

63 محلًا تجاريًا

7 مباني خدمات

9 مدرجات سعة 2552 فردًا

مسرحين سعة 1700 فرد

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