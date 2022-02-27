الأمير محمد بن سلمان يكرم المحسنين في منصة إحسان

أعلنت منصة إحسان الوطنية السعودية للعمل الخيري عن تكريم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمحسنين يوم غدٍ الاثنين، 28 فبراير 2022، تشجيعًا منه لقيم البذل والعطاء، وتعزيزًا للتكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي.

وذكر الحساب الرسمي للمنصة على موقع التدوين "تويتر" بأن حفل التكريم سيقام بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصطناعي "سدايا" بهدف رفع كفاءة أعمال الخير وإيصال الدعم إلى المستحقين بكل سهولة ويُسر.

منصة إحسان

إحسان هي منصّة وطنية سعودية للعمل الخيري جاءت بأمر سامي صدر بتاريخ 06-04-2020 وتعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدّمة واستثمار البيانات والذّكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي

وانطلقت اللجنة الشرعية لمنصة إحسان منذ صدور قرار تأسيسها، بعضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وتهدف اللجنة إلى التأكد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكافة الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة.

وتتضمن مشاريع منصة إحسان ما يلي:

الكفالة السنوية للأيتام

الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة

سقيا الماء

تفريج كربة المحتاجين

جلسات التأهيل للأطفال ضعاف السمع

دعم مشاريع الأسر المحتاجة

دعم المعسرين المقبلين على الزواج

سداد فواتير الكهرباء للأسر المعسرة

كفالة الأرامل والمحتاجات

ترميم مساكن الأسر المعسرة

كفالة مرضى الفشل الكلوي

توفير عربات الطعام للأسر المعسرة

تأمين احتياجات ذوي الإعاقة المحتاجين

إعانة متضرري السيول

كفالة مرضى العيون المحتاجين

إعانة أسر السجناء المعسرين

كسوة الشتاء للأسر المحتاجة

مزايا منصة إحسان

تقدم منصة إحسان فرص تبرع متنوّعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل المملكة وخارجها وفق ما يرِدها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرَّسمية، وتوفر خيارات متعدّدة لتسريع عملية التبرع.

ويغطي التبرع مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأوقاف ورعاية الأيتام والأرامل والسجناء وغيرها من المجالات الخيرية والتنموية المختلفة. ومن خلال خدمة المعلومات المفتوحة تعمل "إحسان" على تمكين الشركات والجهات غير الربحية من الوصول إلى التقارير والإحصائيات والمعلومات اللازمة لتسهيل معرفة الأولويات وحجم الاحتياج على مستوى المناطق والأفراد.